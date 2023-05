Sechsjährige von Auto angefahren: Kind muss mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus

Landkreis Fürth: Ein sechsjähriges Mädchen wurde von einem Auto angefahren. (Symbolbild) © Imago/xcitepress

Im Landkreis Fürth wurde eine Sechsjährige von einem Auto angefahren. Sie musste mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus.

Zirndorf – Am Dienstag (9. Mai) musste ein sechsjähriges Mädchen nach einem Unfall in Zirndorf (Landkreis Fürth) mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Als Teil einer Gruppe von Schulkindern lief die Sechsjährige bei Grün über die Straße. Eine 68-jährige Autofahrerin wartete zunächst, bis alle Kinder hinübergelaufen waren. Als die 68-Jährige wenig später in die Straße gebogen war, lief das Mädchen – immer noch bei grüner Ampel – zurück auf die andere Straßenseite. Es kam zur Kollision.

Unfall im Landkreis Fürth: Sechsjährige erleidet nach Kollision schwere Kopfverletzungen

Unmittelbar nach dem Unfall wurde das Mädchen mit Verdacht auf lebensbedrohliche Verletzungen in eine Klinik gebracht. Laut Bericht der Deutschen Presse-Agentur (dpa) werden ihre Wunden nach erster Untersuchung als mittelschwer bis schwer eingestuft. Die 68-jährige Autofahrerin wurde nicht verletzt. Warum das Mädchen noch einmal über die Straße gelaufen war, blieb zunächst unklar. (cei/dpa)

