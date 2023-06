Ärger rund um „Rock im Park“: Security klagt – „Jedes Jahr eine einzige Katastrophe“

Anreisechaos bei Rock im Park

Von Nikolas Pelke schließen

Rund 1800 Security-Mitarbeiter arbeiten beim Rock im Park. Nicht alle finden die Organisation des Festivals optimal.

Nürnberg - Die Massen kommen, die Verzweiflung wächst: „Die Organisation bei Rock im Park ist jedes Jahr eine einzige Katastrophe“, sagt ein Security-Mitarbeiter, der seinen Namen aus verständlichen Gründen nicht in der Zeitung lesen will. „Zugang nur mit gültigem Ticket“ steht in großen Lettern auf dem Schild. Aber selbst die Mitarbeiter an den Einlasskontrollen würden häufig nicht genau wissen, welches Ticket für welchen Bereich genau erforderlich sei.

Besonders groß ist offensichtlich die Chaos stiftende Verwirrung rund um die Zugänge zu den verschiedenen Zelt- und Wohnmobilstellplätzen. „Alle fünf Minuten bekommen wir unterschiedliche Anweisungen, wen wir durchlassen dürfen und wen nicht“, sagt der Sicherheitsmitarbeiter und kratzt sich am Kopf.

Security bringt Sonnenschirm selbst mit

+ Security bringt selbst zusätzlichen Schattenspender mit, um sich vor dem Dauerfeuer der Sonne zu schützen. © Nikolas Pelke

Neben den organisatorischen Problemen müsse sich das Sicherheitspersonal auch um grundsätzliche Fragen wie die eigene Verpflegung kümmern. „Wir bekommen nichts gestellt und bringen unsere Wasserflaschen selber mit.“ Sogar den Sonnenschirm hätten er und seine beiden Kollegen selber mitschleppen müssen, um nicht beim Dauereinsatz unter freiem Himmel in der Sonne nicht langsam aber sicher zu verschmoren. „Ich bin schon ganz braungebrannt“, sagt der Sicherheitsmitarbeiter und lacht trotz Mindestlohn und Sonnenbrand.

Security lobt entspannte Festivalbesucher

+ Selbst größere Umwege nehmen Alessandro und Robin zum Auftakt von Rock im Park als eingefleischte Festivalfans gerne in Kauf. © Nikolas Pelke

Dann bittet er den nächsten ankommenden Festivalgast nachsichtig darum, mit dem Auto doch bitte wieder umzudrehen. Festivalneulinge hätten es besonders schwer, den Überblick zu bewahren. Aber auch erfahrende Festivalgänger würden immer wieder gerade bei der Anreise an den Rand der Verzweiflung getrieben. „Zum Glück sind alle Festivalbesucher total entspannt und super freundlich“, sagt der Sicherheitsmitarbeiter und freut sich, dass alle Besucher früher oder später und nach mehr oder weniger großen Umwegen irgendwann trotz allem ans ersehnte Ziel auf dem weitläufigen Festivalgelände in Nürnberg gelangen.

Derweil sind Alessandro und Robin fast am Ziel. „Mit müssen einen großen Bogen laufen, um unseren Campingplatz zu erreichen“, sagt Allesandro. „Wir haben noch ungefähr zwei Kilometer vor uns“, sagt Robin und lacht. Dann zerren die beiden Festivalfans wieder an den bis oben mit Proviant vollgepackten Bollerwagen zum neuen Zuhause für die nächsten drei Festivaltage in Nürnberg.

