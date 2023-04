„Sellerie ist an sich nicht sexy“: Fränkisches Team holt Top-Platzierung bei veganer Grillmeisterschaft

Von: Adriano D'Adamo

Zwei Tage lang wurden vegane Gerichte von Grillmeistern in Bad Windsheim für das „Grilldorado“ zubereitet. Ein fränkisches Team konnte sich einen der Spitzenplätze bei der veganen Grillmeisterschaft sichern.

Bad Windsheim – Statt Spanferkel und Bratwurst kamen Apfel und Ananas auf den Grill: Bei der zweiten deutschen veganen Grillmeisterschaft vom 21. bis 22. April haben laut dem Veranstalter 40 Aussteller, Influencer und Sterneköche pflanzliche Gerichte für die Juroren zubereitet. Stattgefunden hat das BBQ im fränkischen Bad Windsheim (Landkreis Neustadt an der Aisch). Ein dort beheimatetes Team schaffte es auf das Siegertreppchen des „Grilldorado“ der Firma Hartmann, noch vor einem Team aus Berlin.

Baumstriezel und Spargel vom Grill: Gewinner-Team spendet Preis an kranke Kinder

Das fränkische Team „Good“ trat mit einem Heimvorteil an, weil die Grillmeister selbst aus Bad Windsheim kommen. Teil des Teams war unter anderem Kai Freisler, der als Koch in der Sterneküche von Alexander Herrmann arbeitet. Sein Team bereitete mehrere Gänge auf dem Grill zu. Wie die Nürnberger Nachrichten berichteten, bestand der Hauptgang aus Pilzen und geflochtenem Spargel, als Dessert gab es einen gegrillten Baumstriezel und für einen weiteren Gang bereiteten sie einen Taco aus Mais und Ingwer mit Sellerie zu.

„Sellerie ist an sich nicht sexy“, sagte Martin Rienecker, der zweite Koch von Team Good, gegenüber den Nürnberger Nachrichten. Er fügt aber hinzu, dass sich aus Sellerie vieles zubereiten lässt, unter anderem veganer Sauerbraten. Das mache das Gemüse attraktiv für Köche. Zwei Tage und mehrere Stunden hätten sie vor dem Grill für ihre Gerichte gestanden. „Uns war Samstag früh hundselend“, sagte Rienecker den Nürnberger Nachrichten.

Die Gerichte haben dem fränkischen Team den zweiten Platz beschert. Damit landeten sie noch vor dem Team „Berlin BBQ Brothers“. Diese verdienten sich mit ihrem geräucherten Apfel auf Bulgur-Köfte den dritten Platz. Der erste Platz ging schlussendlich an das Team „Fire Rebels BBQ“ aus Hessen. Ihr Preis: ein 2900 Euro teurer Grill. Auf diesen verzichtete das Team und spendete ihn an das Projekt Traumritter der Lionsclub-Aktion. Die Aktion erfüllt schwer kranken Kindern in ihrer letzten Lebensphase einen besonderen Wunsch.

Messer, Streams und Tattoos bei Grillmeisterschaft: Auch Gäste konnten gewinnen

Für die Gäste der veganen Grillmeisterschaft gab es auch etwas zu gewinnen. Bei einer Benefiztombola wurden Preise im Wert von 10.000 Euro verlost. Neben diversen Grills gab es auch Messer und Gutscheine für Tattoos zu gewinnen, wie der Veranstalter bereits im Vorfeld verkündete. Beide Tage wurden live auf YouTube gestreamt. Zu sehen war neben dem Grill-Wettbewerb auch ein passendes Rahmenprogramm.

Es fanden Live-Grill-Shows unter anderem mit Grillweltmeister BBQ Klaus Breinig statt, aber auch ein Konzert der Rockband Faded Glory. Im Rahmen des Events konnten auch Kinder ihr Können am Grill unter Beweis stellen bei der „KidsQ Kindergrill Meisterschaft“.

