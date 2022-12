Silvester in Mittelfranken: Verbotszonen und Durchfahrtssperren — Wo und wie darf geböllert werden?

Von: Miriam Haberhauer

Nicht in allen bayerischen Städten darf an Silvester geböllert werden. Entsprechende Verbotszonen werden streng kontrolliert. Das Klinikum Nürnberg richtet sich mit einem eindringlichen Appell an die Feierwütigen.

Nürnberg – Endlich wieder böllern! Nach zwei Jahren Böllerverbot verkaufen Supermärkte wieder Feuerwerksraketen. Doch nicht in allen bayerischen Städten ist die Pyrotechnik erlaubt. Das Klinikum Nürnberg richtet zudem einen eindringlichen Appell an die Feiernden.

Silvester in Mittelfranken: Böllerverbotszonen in Nürnberg

Ein Feuerwerksverbot gilt beispielsweise in Nürnberg in einigen Teilen der Innenstadt, sowie an der Kaiserburg. „Die Verbotszone umfasst die Burg sowie den äußeren Bereich vor der Festung. Auch das Mitführen von Raketen oder Böllern ist dort zwischen 21 und 2 Uhr verboten“, so die Stadt Nürnberg.

Wer von der Stadtfreiung aus das bunte Spektakel beobachten will, muss zudem Glasflaschen und Gläser zu Hause lassen. Ein Sicherheitsdienst kontrolliert dort den Zugang und überprüft auch die Taschen der Besucher auf verbotene Gegenstände.

Silvester 2022: In Mittelfranken gelten in einigen Städten Verbotszonen für Pyrotechnik. © Daniel Karmann/imago images

Nürnberger Innenstadt: Verbotszonen und Durchfahrtsperren

Auch rund um die Lorenzkirche, Frauenkirche und Sebalduskirche sowie die dazwischenliegenden Bereiche der Königstraße, Kaiserstraße, Museumsbrücke, Fleischbrücke, Plobenhofstraße, Hauptmarkt, Waaggasse, Rathausplatz und Burgstraße ist das Abbrennen von Pyrotechnik verboten, so die Stadt. Die Verbotszonen werden von der Polizei Nürnberg kontrolliert, bei Verstößen drohen Bußgelder.

Um die Straßen für Feuerwehr und Rettungsdienste freizuhalten, sind zudem folgende Straßen für Nichtanlieger gesperrt: Vestnertormauer, Obere und Untere Söldnersgasse, Paniersplatz, Burgstraße, Obere Schmiedgasse und Bergstraße ab dem Albrecht-Dürer-Denkmal. Das Verbot gilt vom 31. Dezember, 18 Uhr, bis zum 1. Januar, 7 Uhr.

Keine Verbote in Fürth und Erlangen – Ansbacher Altstadt komplett Sperrzone

Für Erlangen und Fürth gelten keine Verbotszonen. Allerdings gilt hier – ebenso wie in Ansbach – „dass nach Sprengstoffrecht Feuerwerk in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altenheimen sowie besonders brandempfindlichen Gebäuden oder Anlagen, wie zum Beispiel Fachwerkhäusern, nicht abgefeuert werden darf.“ Für die Stadt Ansbach bedeutet das ein generelles Feuerwerkverbot für die gesamte Altstadt.

„Notfallversorgung so gut wie möglich sichergestellt“ – Kliniken an Belastungsgrenze

Die Silvesternacht stellt auch die örtlichen Krankenhäuser vor eine besondere Herausforderung: Die zahlreichen Verletzten durch Pyrotechnik verschärfen die durch die Erkältungswelle und RS-Viren ohnehin schon angespannte Lage in den Kliniken zusätzlich. „Personell ist die Lage insgesamt nach wie vor sehr angespannt. Das gilt für die Notaufnahmen und für das ganze Klinikum, weil wir einen hohen Krankenstand bei den Mitarbeiter*innen haben“, erklärt das Klinikum Nürnberg gegenüber dem Münchner Merkur.

Dennoch sieht sich das Klinikum für den Jahresabschluss gerüstet: „Gemeinsam und in enger Absprache mit den umliegenden Krankenhäusern werden wir aber auch in diesem Jahr an Silvester die Notfallversorgung so gut wie möglich sicherstellen“, so eine Sprecherin. „Wir appellieren, vorsichtig mit Silvesterfeuerwerk umzugehen, damit es nicht zu Verletzungen kommt. Bei allem Verständnis für das Bedürfnis, endlich mal wieder richtig Silvester zu feiern, wären wir dankbar, wenn Feiernde auch in Sachen Alkohol ihre Grenzen kennen würden.“

Weiter heißt es vonseiten der Klinik: „Jeder, der an Silvester nicht zusätzlich bei uns in den Notaufnahmen und im Anschluss möglicherweise auf den (Intensiv)-Stationen behandelt werden muss, entlastet das Klinikum und seine Notaufnahmen. Die Notaufnahmen kommen auch an ‚normalen‘ Tagen schon oft genug an ihre Belastungsgrenzen.“ Auch in Regensburg und Augsburg darf nicht überall geböllert werden – zum Schutz der historischen Gebäude. (mlh)

