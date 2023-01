Trio feuert Silvester-Raketen auf Häuser - und zielt dann auf Polizisten

Von: Katarina Amtmann

Auch in Nürnberg wurden Polizisten an Silvester mit Raketen beschossen. Die Sprengkörper detonierten teils direkt neben den Beamten.

Nürnberg - In Berlin kam es an Silvester zu Ausschreitungen, Einsatzkräfte wurden mit Raketen beschossen. Auch in Nürnberg gab es einen solchen Vorfall.

Silvester-Ausschreitung in Nürnberg: Trio beschießt Polizisten mit Raketen

Zwei Männer und eine Frau sollen in Nürnberg Polizeikräfte mit Raketen beschossen haben. Die Verdächtigen seien vorläufig festgenommen worden, wie ein Polizeisprecher am Montag, 2. Januar, sagte. Das Trio müsse sich nun wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs, der versuchten gefährlichen Körperverletzung und des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz verantworten.

Trio schießt Raketen in Nürnberg auf Häuser - und dann gezielt auf Polizisten

Die Männer sind 27 beziehungsweise 30 Jahre alt, die Frau ist 23. Sie sollen am späten Freitagabend aus einem Mehrfamilienhaus heraus Raketen auf umliegende Häuser gefeuert haben. Später sollen sie mit Feuerwerkskörpern auf die Polizeikräfte gezielt haben. Diese detonierten nach Angaben der Beamten zum Teil direkt neben den Polizisten auf dem Boden. Die Einsatzkräfte blieben unverletzt. In der Wohnung der Verdächtigen stellte die Polizei weitere Feuerwerkskörper sicher. (kam/dpa)

