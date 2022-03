Söder weiht neue Flugstrecke nach Heathrow ein: Nürnberg „wieder mittendrin“

Von: Magdalena von Zumbusch

Zum ersten Mal Direktflüge von Nürnberg nach London. Ministerpräsident Söder weiht die neue Flugverbindung mit „einem der größten Drehkreuze der Welt“ ein.

Nürnberg – Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder und Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König (beide CSU) feierten am Sonntag, 27. März, am Nürnberger Flughafen den Erstflug der neuen Direktflug-Linie zwischen Nürnberg und London-Heathrow.

Direkt-Verbindung Nürnberg-London: Erstmals seit 20 Jahren wieder

Erstmals seit 20 Jahren startet am Flughafen Nürnberg wieder eine Linienmaschine in Richtung Flughafen London-Heathrow. Durch die neue Verbindung ergeben sich laut Nürnberger Airport exzellente Reisemöglichkeiten für einen Besuch der britischen Metropole sowie weltweite Umsteigeverbindungen über das Drehkreuz in Heathrow.

Vom Nürnberger Flughafen aus: Ab Mai sechs, aktuell vier Direktflüge pro Woche nach Heathrow

Die Fluggesellschaft British Airways werde die Strecke zunächst viermal pro Woche, ab Mai voraussichtlich sechsmal pro Woche bedienen und die Stadt Nürnberg damit an eines der wichtigsten Drehkreuze der Welt anbinden, hatte der Flughafen bereits vor Wochen bekanntgegeben. Am gestrigen Sonntag, 27. März, gab Markus Söder nach der Eröffnung der neuen Fluglinie auf Instagram bekannt, dass Nürnberg „wieder mittendrin“ sei durch die Anbindung an „eines der größten Drehkreuze der Welt“.

„Großbritannien bleibt trotz Brexit einer der wichtigsten Wirtschaftspartner“, so Söder

Großbritannien bleibe „trotz Brexit einer der wichtigsten Wirtschaftspartner Bayerns“, schließt Söder seinen Instagram-Post. Jedenfalls könnte es durch den Brexit leichter geworden sein, Großbritanniens größten Flughafen für eine Verbindung mit dem Flughafen Nürnberg zu gewinnen.

Es ist das erste Mal überhaupt, dass British Airways eine regelmäßige Verbindung nach Nürnberg aufbaut. Bisher hatte das Unternehmen die Stadt lediglich mit befristeten Verbindungen von London-Gatwick aus während der Advents- und Weihnachtszeit angeflogen.

Nürnbergs Oberbürgermeister König auch am Flughafen: „Danke an Marcus Söder“

Nürnbergs Oberbürgermeister König empfing den Ministerpräsidenten am Flughafen und freute sich über das neue Flugangebot. Es sei ein für Nürnberg bedeutender Schritt, da der Flughafen für das Messegeschäft, die mittelständischen Unternehmen und Großkonzerne wie auch für den privaten Tourismus Nürnbergs wichtig sei, äußerte er laut nordbayern.de.

„Unser Albrecht-Dürer-Flughafen ist wichtig für die Wirtschaft der gesamten Metropolregion Nürnberg“, kommentierte er auf seinem Instagram-Account und bedankte sich bei dem Ministerpräsidenten: „Danke an Markus Söder, der die wirtschaftlichen Verflechtungen Bayerns mit dem Vereinigten Königreich hervorgehoben hat“. Es ist für den Flughafen ein wichtiger Schritt aus der Corona-Krise nach vorne.