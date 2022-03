Nach Münchner Vorbild: „Unser kleines Hawaii“ – Söder freut sich über „Aloha“-Projekt in seiner Heimatstadt

Von: Katarina Amtmann

Markus Söder bei der Eröffnung der Surfwelle in Nürnberg. © Screeshot Instagram/markus.soeder

Nürnberg hat eine Surfwelle. Am Freitag wurde sie – im Beisein von Ministerpräsident Söder – offiziell eröffnet. Die Realisierung des Projekts dauerte ein Jahrzehnt.

Nürnberg – „Heute heißt es ‚Aloha‘ auf Fränkisch“, schreibt Ministerpräsident Markus Söder zu einem Foto auf Instagram. Der CSU-Chef war am Freitagmorgen (25. März) bei der Eröffnung der Surfwelle in Nürnberg. „Mit ÖPNV oder Fahrrad geht es aufs Surfbrett zu einer modernen und einmaligen Einrichtung. Großer Dank an die Ehrenamtlichen für über 10 Jahre Engagement voller Einsatz und Herzblut. Bayern unterstützt das gern. Etwas Lebensfreude in dieser schweren Zeit tut allen gut“, schrieb Söder zu dem Bild.

Söder bei Surfwellen-Eröffnung in Nürnberg: „Jetzt haben wir hier unser kleines Hawaii“

„Jetzt haben wir hier unser kleines Hawaii – und das zwischen Nürnberg und Fürth“, sagte Söder stolz bei seiner Rede zur Eröffnung und lobte auch dort explizit die Verantwortlichen: „Großen Respekt, das ist euer Erfolg. Aloha! Herzlichen Glückwunsch dazu“. Und weiter: „Mir war das immer ein Dorn im Auge, dass es nur in München so eine tolle Welle gibt. Denn der Franke kann ja genauso gut surfen.“ Man habe jetzt eine „Copacabana am Wöhrder See“, sagte Söder mit Blick auf das Naherholungsgebiet in der ehemaligen Vorstadt Wöhrd.

Die Surfwelle in der Pegnitz in Nürnberg wurde um 9.30 Uhr offiziell eröffnet. Bisher konnten nur Vereinsmitglieder im Probebetrieb auf der stehenden Flusswelle surfen. Ab Sommer soll diese dann für alle Surfbegeisterten offen sein.

Surfwelle in Nürnberg eröffnet: Bald Deutsche Meisterschaften auf der Fuchslochwelle

Zehn Jahre hat es nach Angaben des Vereins Nürnberger Dauerwelle von der Idee bis zur Fertigstellung der Anlage gedauert. Etwa drei Millionen Euro hat das Projekt gekostet. Die acht Meter breite „Fuchslochwelle“ entsteht durch eine Wellenanlage in einem Kanal parallel zur Pegnitz. Ein Wehr staut das Flusswasser auf, das durch den Kanal über eine Rampe gelenkt wird. Unten trifft es auf langsameres Wasser: Eine Welle entsteht – die bekannteste ist wohl die Eisbach-Welle in München.

Im April sollen bei den dritten Deutschen Meisterschaften im Rapid Surfing – wie Surfen auf stehenden oder künstlich laufenden Wellen heißt – die Besten der Szene in Nürnberg gegeneinander antreten. Nach Angaben des Deutschen Wellenreitverbands ist das eine neue Disziplin, für die sich zunehmend Sportlerinnen und Sportler begeistern. (kam mit dpa)