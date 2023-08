„Herbstlich angehaucht“: Doch kein Sommer-Comeback in Franken?

Von: Katarina Amtmann

Kehrt der Sommer zurück? Die Temperaturen steigen zögerlich wieder an, doch ohne Regen und Gewitter geht es wohl nicht. Zuvor könnte es gar herbstlich werden.

Nürnberg - Der Sommer pausiert nach wie vor, auch in Franken. Am Dienstag, 8. August, bleibt es wechselnd bewölkt mit Zwischenaufheiterungen, wie Wetter-Experte Stefan Ochs in seiner Prognose für die Regnitz-Region schreibt (wetterochs.de). Nur vereinzelt bilden sich Regenschauer.

Wetter in Franken - „Tief mit länger anhaltenden Regenfällen“

Die Temperaturen betragen maximal 20 Grad. „Wie schon so oft in diesem Sommer erleben wir einen windigen Tag mit starken Böen Beaufort 6-7 aus West“, so der Wetter-Experte weiter.

Am Mittwoch kommt dann in der ersten Tageshälfte ein „kleines Tief mit länger anhaltenden Regenfällen.“ Das Wetter bessert sich über Mittag, dann wird es heiter bis wolkig mit lokalen Regenschauern.

Wird es im August herbstlich in Bayern? (Archivbild) © IMAGO / imagebroker/Bahnmüller

Wetter in Franken: Temperaturen steigen - Regen und Gewitter

Danach scheint sich das Wetter zu bessern. Es ist wechselnd bewölkt mit zunehmenden Aufheiterungen. Regnen wird es laut Ochs nicht mehr. Die Temperaturen steigen auf 23 beziehungsweise 27 Grad, der Wind weht nur schwach.

„Der Donnerstag beginnt möglicherweise herbstlich angehaucht mit dichten Nebelfeldern, die sich dann am Vormittag auflösen“, so der Wetter-Experte mit Blick auf das ICON-Wettermodell.

„Ab Samstag liegen wir in einer schwülwarmen Südwestströmung. Die Temperaturen steigen erneut - auf 25 bis 28 Grad. Etwas sommerlicher als zuvor, aber wohl noch kein klassisches Badewetter, denn: Zeitweise scheint die Sonne, gelegentlich ziehen aber auch Wolkenfelder mit Regenfällen und Gewittern durch“, so die Prognose des Wetter-Experten. (kam)

