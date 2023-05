Heftiger Wetterwechsel in Franken: Erst Frost, dann kommt der Sommer mit bis zu 26 Grad

Von: Adriano D'Adamo

Franken bekommt am Wochenende einen kleinen Vorgeschmack auf den Sommer. Bis zu 26 Grad sollen es werden. Unter der Woche kann es aber zu Frost und Minusgraden kommen.

Nürnberg – Der Sommer kommt mit großen Schritten immer näher und Franken bekommt es bereits diese Woche zu spüren. Zum Wochenende hin steigen die Temperaturen auf bis zu 26 Grad. Bis dahin ist allerdings mit Frost und Minusgraden zu rechnen.

Wolken und Regen unter der Woche: Am Vatertag wird es kalt

Am Dienstag (16. Mai) erreichen die Temperaturen maximal 16 Grad und es weht starker Wind aus dem Norden. In Nürnberg kann es zu einem leichten Regenschauer mit einer Höchsttemperatur von 17 Grad kommen. Der Himmel über Würzburg soll den Tag über regenfrei, aber bewölkt bleiben bei maximal 13 Grad. Aus dem Nordwesten zieht eine Kaltfront über Franken her, wie Wetterochs berichtet. Diese sorgt auch in Unter- und Oberfranken für einen bewölkten Himmel und leichten Regen. In der Nacht auf Mittwoch (17. Mai) sinken die Temperaturen in Nürnberg und Würzburg auf 0 Grad, aber dafür lässt der Nordwind stark nach. Tagsüber soll es voraussichtlich maximal 15 Grad werden.

Am Donnerstag (18. Mai) ist Vatertag und die Temperaturen steigen leicht an. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist in den ländlichen Regionen Frankens mit -2 Grad und Bodenfrost zu rechnen, berichtet Wetterochs. Bei maximal 15 Grad gelangt dank eines Hochs über den Azoren mehr warme Luft in die Region. Es kann in bestimmten Regionen zu Nieselregen und einem bewölkten Himmel kommen. Ab Freitag (19. Mai) beginnt sich das Wetter zu bessern und mit maximal 18 Grad wärmer zu werden.

Vorgeschmack auf den Sommer: Beinahe 30 Grad in Franken am Wochenende

Während am Samstag (20. Mai) mit 23 Grad in Nürnberg und 22 Grad in Würzburg zu rechnen ist, machen die Temperaturen einen großen und heißen Schritt nach oben für den darauffolgenden Tag. Am Sonntag (21. Mai) soll sich die wärmere Luft in den tiefen Schichten durchsetzen und voraussichtlich 26 Grad über weite Teile Frankens werden, prognostiziert Wetterochs.

In der Nacht kann es wieder kälter werden mit bis zu 7 Grad auf dem Land und 10 Grad in den Städten. Jedoch sollte nicht mehr mit Frost zu rechnen sein. Am Montag (22. Mai) und Dienstag (23. Mai) darf die Sonnencreme ausgepackt werden, wenn es voraussichtlich an beiden Tagen bis zu 27 Grad in weiten Teilen der Region werden soll, laut Wetterochs. Für den restlichen Mai kann auch mit vereinzelten Tagen über 30 Grad gerechnet werden.

