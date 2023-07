Sommerwetter geht weiter: Bringt Briten-Tief noch heißere Luft nach Franken?

Von: Katarina Amtmann

Am Dienstag klettern die Temperaturen in Franken auf bis zu 29 Grad. In ein paar Tagen könnte es noch heißer werden, Schuld ist ein Tief über den Britischen Inseln.

Nürnberg - Nach der Hitzewelle ist vor der Gewitter-Warnung. Auch am Montagmorgen (17. Juli) warnte der Deutsche Wetterdienst für Teile Bayerns. Am Dienstag liegt zunächst keine Warnung des DWD vor.

Wetter in Franken: Kaltfront mi Schauern und Gewittern folgt auf Sommerwetter

In Franken wird es mit 28 bis 29 Grad am Dienstag erneut sommerlich, wie Wetter-Experte Stefan Ochs in seiner Prognose auf wetterochs.de berichtet. „Am Mittwochabend überquert uns eine Kaltfront. Vorderseitig schiebt diese die Warmluft vor sicher her, so dass noch einmal Temperaturen bis maximal 29 Grad erreicht werden“, so Ochs. Die Sonne scheint, im Laufe des Nachmittags kommen aber einzelne Schauer und Gewitter auf, diese klingen abends wieder ab.

„Zugleich lebt der Westwind vorübergehend in Böen stark auf. Im Zusammenhang mit Gewittern besteht die Gefahr von Sturmböen“, so die Prognose des Wetter-Experten für Nürnberg und Umgebung. Donnerstag bis Samstag geht es dann sonnig weiter, die Temperaturen liegen bei 25 bis 28 Grad.

In Bayern wird es weiter sommerlich (Archivbild). © IMAGO / MiS

Bringt Briten-Tief heiße Luft nach Bayern? Hitze-Montag möglich

„Am Sonntag und am nächsten Montag könnte ein kräftiges Tief über den Britischen Inseln kurzzeitig heiße Luft aus Südwesteuropa zu uns lenken. Einige Modellberechnungen gehen von 35 Grad am nächsten Montag aus. Auf jeden Fall ist das aber wieder nur ein kurzes Intermezzo, denn schnell folgt die Kaltfront des Tiefs nach“, so der Wetter-Experte. (kam)

