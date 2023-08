Ehemaliger Tropensturm im Anmarsch: Regen und Gewitter in Franken – „Kein Sommerwetter in Sicht“

Von: Katarina Amtmann

Das Wetter in Franken bleibt wechselhaft, wie ein Experte berichtet. Laut Vorhersage drohen Regen, Schauer und Gewitter.

Nürnberg - Der Sommer pausiert nach wie vor, immer wieder gab es am Wochenende Warnungen des Deutschen Wetterdienstes für Bayern. Auch in Franken müssen die Menschen offenbar weiter auf typisches Sommerwetter warten.

Wetter am Wochenende: Schauer und Gewitter - Atlantik-Tief kommt nach Bayern

Am Sonntagmorgen, 30. Juli, zieht eine „Zone mit zahlreichen Schauern und Gewittern durch“, berichtet Wetter-Experte Stefan Ochs in seiner Prognose für die Regnitz-Region auf wetterochs.de. Der weitere Sonntag verläuft wechselnd bewölkt mit langsam zunehmenden Zwischenaufheiterungen. Schauer und Gewitter gibt es am Nachmittag dann wohl nicht mehr, die Temperaturen klettern auf maximal 22 Grad.

Ein vom Atlantik heranziehendes Tief bringt am Montag wieder wärmere Luft. „Viel Freude werden wir daran wegen dichter Wolkenfelder aber nicht haben. Die Sonne ist kaum zu sehen und es wird wieder nur maximal 22 Grad warm“, so die weitere Prognose für Franken. Es bleibt zunächst trocken, am Abend fallen dann die ersten Regentropfen. Hinzu kommen starke Böen aus Südwest.

Das Wetter bleibt ungemütlich und wechselhaft (Archivbild). © IMAGO / Rolf Poss

Regen, Schauer und Gewitter in Franken: „Kein Sommerwetter in Sicht“

„Von Dienstag bis Donnerstag setzt sich dieses Tief dann über Mitteleuropa fest. Es ist überwiegend bedeckt mit Regenfällen, Schauern und Gewittern. Im Flächenmittel werden an den drei Tagen insgesamt 30 Liter Regen pro Quadratmeter erwartet. Die 20-Grad-Marke wird höchstens kurzzeitig mal leicht überschritten“, so die ernüchternde Wetterprognose.

Am nächsten Wochenende soll es dann ein weiteres Tief gegen, dabei soll es sich um einen ehemaligen Tropensturm handeln. Bedeutet: Es ist Regen zu erwarten - aber auch ein „gewisster Temperaturanstieg“, so Ochs in seiner Prognose, die mit dem Titel „kein Sommerwetter in Sicht“ überschrieben ist. (kam)

