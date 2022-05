Nach Lizenzentzug wegen Corona-Regeln: Nürnberger Club „Mitte Soundbar“ wieder eröffnet

Von: Magdalena von Zumbusch

In Nürnberg hat nach vorübergehender Schließung der Mitte Soundclub mit neuem Betreiber wieder aufgemacht. (Symbolbild) © Henning Kaiser/dpa

Die „Mitte Soundbar“ in Nürnberg musste wegen Verstößen gegen die Corona-Regeln im Februar schließen. Doch jetzt hat der Club wieder aufgemacht.

Nürnberg - Anfang des Jahres war die „Mitte Soundbar“ an Nürnbergs Hallplatz geschlossen worden und es sah zunächst nach einem endgültigen Ende aus. Doch nun gelang einem neuen Betreiber die Wiedereröffnung. Am 20. Mai wurde in der „Mitte Soundbar 2.0“ in die Sommersaison getanzt.

Lizenzentzug für die Mitte Soundbar in Nürnberg: Angeblich wegen Verstößen gegen Corona-Regeln

Im Februar 2022 kam der Betrieb der „Mitte Soundbar“ nach zehn Jahren zu einem abrupten Ende: Das Ordnungsamt Nürnberg hatte dem Betreiber Lutz Morich die Lizenz entzogen. Der Grund: In der „Mitte“ soll es bei Feiern zur Missachtung der Corona-Regeln gekommen sein. Morich wehrte sich gegen die Vorwürfe, kündigte nach einer Weile aber trotzdem seinen Rückzug an. Der beliebte Nürnberger House- und Techno-Club reihte sich ein in die vielen Corona-Club-Schließungen, auch in Nürnberg.

„Mitte Soundbar“ in Nürnberg: Ehemaliger Gast übernimmt den Club

Doch am vergangenen Freitag (20. Mai), nur durch kurze Ankündigungen in den sozialen Medien öffentlich gemacht, wurde der Feierbetrieb in der „Mitte Soundbar“ wieder aufgenommen. „Wach geküsst“, hieß es auf Instagram im Eröffnungspost: Der alte und der neue Inhaber spielten gemeinsam ein DJ-Set, berichtet inFranken.de. „In der Mitte war ich bisher oft als Gast“, erklärte der gebürtige Lette Alex Federov, der den Club übernommen hat.

Er stamme aus Riga, lebe seit acht Jahren in Nürnberg und habe bereits langjährige Gastronomie-Erfahrung. „Musik spielt für mich eine ganz große Rolle, genauso wie die Mitte für die Stadt Nürnberg“, sagte Federov. Er habe nun nach den Vorfällen die Möglichkeit gehabt, den Kult-Club zu übernehmen - und diese genutzt. Die Bar wurde nach seinen Vorstellungen stark umgestaltet, von dem alten Inventar blieb wenig übrig: „Jetzt ist es eine Art Mitte 2.0“, so Federov.

Neue Terasse der „Mitte Soundbar“: „Für viele Leute ist die Mitte so etwas wie ihr Wohnzimmer“

Auch im Außenbereich soll es bald Betrieb geben. Momentan warte Federov noch auf die Genehmigung für die neue Terrasse. Die soll künftig von Mittwoch bis Samstag ab jeweils 17 Uhr offen haben, informierte er inFranken.de. Der Außenbereich sei mehr für entspanntes Zusammensein als fürs Tanzen gedacht: „Für viele Leute ist die Mitte so etwas wie ihr Wohnzimmer. Draußen sollen sie einfach herumsitzen und chillen können, vielleicht einen Aperol trinken“.

Im Innenbereich sei aber natürlich Tanz-Betrieb geplant, von Donnerstag bis Samstag von jeweils 22 Uhr bis 5 Uhr. Wie bisher wolle der Club sich auf „guten House, Tech-House und Deep House“ konzentrieren. Musikalisch solle also Kontinuität zum bisherigen Konzept geschaffen werden: Federov sei wichtig, dass „die Mitte die Mitte bleibt“. Und: „Die Leute sind alle froh, wieder tanzen zu dürfen. Die Mitte hat gefehlt, alle sind happy“, so der neue Club-Betreiber.

Zufrieden mit dem Wiedereröffnungswochenende blickt er positiv in die Zukunft. „Jetzt ist alles gut“, meinte er. Der in Bayern verzeichnete Club-Ansturm nach der langen Corona-Pause wird wohl diesen Sommer weiter spürbar sein und auch der „Mitte Soundbar“ regen Betrieb verschaffen.

