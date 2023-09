Bayerisches DJ-Duo macht aus „Bibi und Tina“-Song den Sommerhit des Jahres 2023

Der Titelsong aus dem Film „Bibi und Tina“ erlebt gerade als Remix ein Comeback. © imago stock&people

Die Neuauflage des Titelsongs von „Bibi und Tina“ wurde kürzlich zum Sommerhit des Jahres 2023 gewählt. Doch was steckt hinter dem Ohrwurm, der die Charts und die sozialen Medien im Sturm erobert hat?

Nürnberg – Katy Perry, Kygo, Justin Timberlake und Ed Sheeran – in den vergangenen Jahren wurden die Sommerhits von namhaften Künstlern und Produzenten kreiert. Doch in diesem Jahr sorgte ein unerwartetes Newcomer-Duo für Furore. Denn das renommierte Marktforschungsunternehmen GfK Entertainment kürte überraschend den Song „Mädchen auf dem Pferd“ zum offiziellen „Sommerhit des Jahres“.

Das Techno-Remake des Titelsongs zum Kinderfilm „Bibi und Tina“ geht seit Wochen auf der Videoplattform TikTok viral. Hinter diesem Hit stehen die talentierten bayerischen DJs Luca-Dante Spadafora und Niklas Dee und Sänger Octavian. Sie setzten sich gegen Hits wie „Komet“ von Udo Lindenberg und Apache 207, „Friesenjung“ von Ski Aggu, Joost und Otto Waalkes sowie „sommer“ von Casper und Cro durch.

„Bibi und Tina“-Titelsong: Vom Geburtstagsgeschenk zum Chart-Hit

In einem Interview mit BR24 verriet Luca-Dante Spadafora, dass er den Song „Mädchen auf dem Pferd“ eigentlich gar nicht produzieren wollte. Es war eine Freundin, die ihm das Lied zeigte und ihn dazu drängte, einen Remix für die Filmmusik von „Bibi und Tina“ zu kreieren. Anfangs zögerte er, doch schließlich entschied er sich dazu, den Remix zu produzieren und ihn seiner Freundin zum Geburtstag zu schenken.

Die erste Version des Tracks erhielt äußerst positives Feedback, wodurch er den Song an seinen DJ-Partner Niklas Dee weitergab. Gemeinsam arbeiteten sie an einer neuen Version, die schließlich vom Sänger Octavian gecovert wurde. Was als kleine Idee begann, entwickelte sich innerhalb kürzester Zeit zu einem Streaming-Hit auf Spotify. „Wir hätten nie gedacht, dass dieser Song jemals so erfolgreich wird“, zitiert GfK Entertainment die Macher Spadafora, Dee und Octavian.

„Bibi und Tina“: Bayerisches DJ-Duo wird mit Remix berühmt

Der Song erfüllt laut GfK Entertainment alle Kriterien, um zum Sommerhit des Jahres gekürt zu werden: einen einfachen Text, der sich gut mitsingen lässt, eine eingängige Melodie, die gute Laune verbreitet, und einen Rhythmus, der zum Tanzen einlädt. Im vergangenen Jahr erfüllte der deutsche Ballermann-Hit „Layla“ diese Kriterien, löste jedoch massive Sexismusvorwürfe und Diskussionen aus. Es bleibt spannend, welcher Song im kommenden Jahr für Furore und Gesprächsstoff in den Charts und sozialen Medien sorgen wird.