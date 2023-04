„Spektakulärer Anblick“: Seltener Nato-Militärjet über Nürnberg – ein Fest für Planespotter

Von: Felix Herz

Über Nürnberg bot sich vor allem für Planespotter ein spektakuläres Schauspiel: Ein seltener Militärjet flog Nato-Trainingsflüge über Franken. (Symbolbild) © StockTrek Images / IMAGO

Seltenes Schauspiel am Himmel über Nürnberg: Ein Militärjet des Typs E-3 AWACS kam zu Trainingsflügen in die Frankenmetropole. Ein Lottogewinn für Planespotter.

Nürnberg – Besonderer Gast in Nürnberg: Am Mittwoch, 19. April, kam ein Militärjet des Typs E-3 AWACS in die Frankenmetropole. Er war dort zu Trainingsflügen im Rahmen des Nato-Verteidigungsbündnisses. Im Einsatz dient die Maschine Aufklärungszwecken.

Seltener Militärjet über Nürnberg: Flughafen freut sich

Stationiert wurde der seltene und spektakulär aussehende Militärflugzeug am Albrecht Dürer Airport Nürnberg. Die Social Media Abteilung des Flughafens nahm dies direkt zum Anlass, das seltene Schauspiel auch auf Facebook zu vermelden. „Ein spektakulärer Anblick“, heißt es darin. Weit über 100 Likes und viele Kommentare sammelte der Post damit.

Viele Nutzer drückten dabei ihr Interesse an dem Jet aus. „Ich wohn in Sack. Der Sound war Zucker in meinen Ohren!“, schrieb zum Beispiel ein User. Eine andere fragte, ob jemand Videos des Flugzeugs habe. Der Jet habe drei Runden über der Frankenmetropole gedreht, erklärt außerdem ein anderer Facebook-Nutzer.

AWACS-Flugzeuge dienen der Aufklärung: ein fliegendes Radarsystem

Das spektakuläre Aussehen des Militärjets ist gleichzeitig sein hauptsächlicher Zweck: Auf dem Dach des Flugzeugs befindet sich ein großer Radar. Dieser soll Truppenverschiebungen frühzeitig identifizieren, Angriffe erkennen und den Luftraum aufklären. Die Website der Bundeswehr schreibt über die Jets: „Mit ihren Radargeräten auf dem Rumpf modifizierter Boeing 707-Maschinen verschaffen sie dem Bündnis den nötigen ‚Weitblick‘“. Ausgeschrieben steht AWACS für „Airborne Early Warning and Control System“.

Der Trainingsflug der AWACS-Maschine ist dabei nur ein kleiner Vorgeschmack auf die im Juni stattfindende Nato-Übung Air Defender 2023. Es wird die größte Verlege-Übung von Luftstreitkräften seit der Gründung des Militärbündnisses.

