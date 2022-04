Kontrolle verloren: Brandneuer Sportwagen kracht durch Gartenzaun

Von: Katarina Amtmann

Der Sportwagen kam in einem Garten zum Stehen. © NEWS5 / Oßwald

Ein Mann verlor die Kontrolle über seinen neuen Sportwagen. Der Chevrolet Camaro krachte durch einen Gartenzaun in Erlangen.

Erlangen - In der Nacht auf Ostermontag hat sich in Erlangen ein spektakulärer Unfall ereignet. Bei dem Unglück im Stadtteil Alterlangen landete ein Sportwagen in einem Garten.

Sportwagen verunglückt in Erlangen und kracht durch Gartenzaun

Demnach fuhr ein roter Chevrolet Camaro die Straße Lerchenbühl in Richtung Möhrendorfer Straße. Wie News5 berichtet, beschleunigte der Wagen in einer 30er Zone, der Fahrer verlor die Kontrolle über das Auto, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und durchbrach einen Gartenzaun.

Brandneuer Sportwagen Chevrolet Camaro verunglückt in Erlangen

Der Sportwagen krachte schließlich gegen eine Terrasse und kam in dem Garten zum Stehen. Drei junge Männer und eine Frau, die sich in dem Auto befanden, blieben unverletzt. Nach Angaben wurde der neue Sportwagen des Fahrers erst vor zwei Tagen gekauft. (kam)

