Supersportwagen gerät plötzlich ins Schleudern und überschlägt sich mehrfach: Insassen haben Glück im Unglück

A3 kurzzeitig gesperrt

von Katarina Amtmann schließen

Auf der A3 nahe Nürnberg hat sich ein Supersportwagen nach einem Unfall überschlagen. Die Insassen der Corvette blieben wie durch ein Wunder unverletzt.

Auf der A3 bei Altdorf hat sich ein Unfall ereignet.

Ein Sportwagen geriet ins Schleudern und überschlug sich.

Fahrer und Beifahrer blieben unverletzt.

Altdorf bei Nürnberg* - Glück im Unglück für zwei Männer am Samstag (5. Dezember). Die beiden US-Amerikaner waren mit einer Corvette auf der A3 in Fahrtrichtung Würzburg unterwegs. Plötzlich kam der Supersportwagen aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern.

Supersportwagen überschlägt sich auf A3 bei Nürnberg: Insassen wie durch ein Wunder unverletzt

Das knapp 700 PS starke Fahrzeug kam von der Straße ab, kollidierte mit der rechten Leitplanke und überschlug sich laut dem Portal News5 mehrfach. Die Corvette kam letztlich im Graben zum Liegen. Wie durch ein Wunder blieben beide Insassen unverletzt.

Die Autobahn war laut infranken.de für kurze Zeit gesperrt. Zum Unfallzeitpunkt war die Fahrbahn regennass.

Im fränkischen Gewerbegebiet Gremsdorf kam es zu einem schweren Unfall. Ein Feuerwehrauto krachte in eine Corvette - ein Mann schwebt in Lebensgefahr. Überhöhte Geschwindigkeit und eine regennasse Fahrbahn wurde einer Münchnerin in der Nähe von Hof zum Verhängnis. Sie schleuderte mit ihrem Sportwagen von der Autobahn. (kam/dpa) *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

