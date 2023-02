Erdbeben in der Türkei - Nürnberg sichert wichtige Hilfslieferungen zu

Von: Adriano D'Adamo

Die Stadt Nürnberg geht dem internationalen Hilfesuchen der Türkei nach. Es wurden Materiallieferungen in Höhe von 57.000 Euro für die vom Erdbeben betroffenen Gebiete in der Türkei und Syrien zugesagt.

Nürnberg - Die Türkei und Syrien wurden am Montag von mehreren Erdbeben erschüttert. Viele internationale Hilfsorganisationen mit mehr als 100.000 Helfern sind vor Ort, um den Erdbebenopfern zu helfen und Verschüttete aufzuspüren. Auch die Stadt Nürnberg wird der Türkei und Syrien helfen.

Lieferungen in die Türkei: Erdbebenopfer erhalten Materiallieferungen im Wert von 57.000 Euro

Mit einem internationalen Hilfesuchen hat sich die Türkei an die Europäische Union gewandt. Laut eigenen Angaben werden in den vom Erdbeben betroffenen Gebieten 50.000 Zelte, 100.000 Decken und 50.000 Heizgeräte benötigt. Die Bundesländer wurden vom Bundesministerium des Innern und für Heimat informiert. Das jeweilige Bundesland hat die eigenen Städte und Gemeinden zur Unterstützung für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien aufgerufen. Die Koordination der Anfrage für die Hilfsorganisationen erfolgt über die jeweiligen Landesverbände.

Am Montagmorgen wurde Syrien und die Türkei von schweren Erdbeben erschüttert. © Ahmet Akpolat/DIA/AP/dpa

Nürnberg hilft Erdbebenopfern in der Türkei und in Syrien

Die Berufsfeuerwehr der Stadt Nürnberg hat bereits Hilfsgüter für die Erdbebenopfer in Syrien und der Türkei zugesagt. Diese umfassen Materiallieferungen im Neuwert von 57.000 Euro. Sie beinhalten zwei Schnelleinsatzzelte mit je einem Gasheizlüfter, zwei weitere Zelte, 150 Wolldecken und 150 Feldbetten. Die Schnelleinsatzzelte besitzen eine Größe von fünf mal acht Meter und die anderen zwei Zelte eine Größe von sechs mal sechs Meter. Die Leistungsfähigkeit der Lieferungen und die spontane Unterbringung von Menschen in Betreuungsstellen wurde sichergestellt. Die Lieferung der Güter wird aktuell vorbereitet.

„Wir helfen, wo wir können. Wir danken den Nürnbergerinnen und Nürnbergern und auch den verschiedenen Hilfsorganisationen, die vor Ort oder, so wie wir, von Deutschland aus mit Material und Logistik unterstützen“, betont Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König (CSU).

