Fahrer kann „gerade noch rechtzeitig“ anhalten und aussteigen: Wagen steht auf Autobahn in Flammen

Von: Katarina Amtmann

Auf der A 73 stand ein Auto in Vollbrand. Die Fahrbahn musste gesperrt werden. © vifogra / Eberlein

Auf der A 73 kam es bei einem Auto plötzlich zu einer Entzündung im Motorraum. Der Fahrer konnte noch anhalten und aussteigen, dann stand der Wagen in Flammen.

Feucht - Ein Auto ist auf der A 73 bei Feucht (Landkreis Nürnberger Land) komplett ausgebrannt. Über den Vorfall vom Freitag, 5. Mai, berichtet die Verkehrspolizei Feucht am Sonntag in einer Pressemitteilung.

Auf A 73 bei Feucht: Auto steht plötzlich komplett in Flammen

Demnach fuhr ein 53-Jähriger gegen 18.40 Uhr auf der A 73 in Richtung Feucht. Am Autobahnkreuz Nürnberg-Süd wechselte er auf die A 6 in Richtung Heilbronn. Aufgrund eines technischen Defekts kam es laut Polizei schließlich zu einer Entzündung im Motorraum. „Der Fahrer konnte gerade noch rechtzeitig am Standstreifen anhalten und unverletzt aussteigen“, heißt es in der Pressemitteilung.

Auto brennt auf A 73 in der Nähe von Nürnberg komplett aus

Kurz darauf stand der Wagen komplett in Flammen. Das Feuer konnte durch die Nürnberger Berufsfeuerwehr gelöscht werden. Die Fahrbahn musste wegen des Brandes und der anschließenden Reinigung zeitweise gesperrt werden. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. (kam)

