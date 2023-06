Lkw gerät auf Gegenfahrbahn: Entgegenkommender Trucker stirbt

Von: Katarina Amtmann

Ein Lkw-Fahrer geriet auf der B2 bei Roth aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Er krachte dort in einen Lkw. Dessen Fahrer starb noch vor Ort.

Roth - Am Donnerstag, 22. Juni, ereignete sich auf der B2 zwischen Roth und Weißenburg ein tragischer Verkehrsunfall, bei dem ein Mann ums Leben kam und ein weiterer schwer verletzt wurde. Das teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit. Der Vorfall ereignete sich gegen 9.15 Uhr auf Höhe des Ortes Mauk im Landkreis Roth.

Schwerer Unfall im Landkreis Roth: Lkw-Fahrer stirbt an der Unfallstelle

Nach Angaben der Polizei geriet ein Sattelzug, der in Richtung Roth unterwegs war, aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Lastwagen. Die Wucht des Zusammenstoßes führte dazu, dass der Fahrer des entgegenkommenden Lastwagens noch an der Unfallstelle verstarb. Der Mann im anderen Fahrzeug wurde durch den Aufprall eingeklemmt und musste von Einsatzkräften der Feuerwehr befreit werden. Anschließend wurde er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Unfallursache unkar: Lkw-Fahrer bei Unfall auf B2 bei Roth gestorben

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger hinzugezogen, der die Beamten bei der Rekonstruktion des genauen Unfallhergangs unterstützen soll. Um den Bereich des Unfallorts abzusichern, haben Einsatzkräfte umliegender Feuerwehren die Bundesstraße für den Verkehr gesperrt. Die Straßenmeisterei richtete eine Umleitung in Richtung Weißenburg ein. Die Polizeiinspektion Roth nimmt den Unfall zur Stunde (11.30 Uhr) vor Ort auf. (kam)

