Ungewöhnliches Schauspiel in Franken: 25 Störche auf einem Hausdach

Von: Katarina Amtmann

Teilen

25 Störche saßen in Bad Windsheim auf einem Dach. © NEWS5 / Weddig

25 Störche wurden in Bad Windsheim gesehen, sie saßen in Reih und Glied auf einem Hausdach. Störche gelten als Glücks- und Kinderbringer.

Bad Windsheim - In Mittelfranken hat sich Beobachtern ein ungewöhnlicher Anblick geboten: 25 Störche saßen am Samstag, 3. Dezember, auf einem Dach in Bad Windsheim (Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim).

Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.

25 Störche auf nur einem Hausdach in Bad Windsheim

Die Vögel saßen in Reih und Glied und in fast immer dem gleichen Abstand auf einem Hausdach, wie Fotos von News5 zeigen. In Europa gilt der Storch als Glücks- und Kinderbringer.

25 Störche saßen in Mittelfranken in Reih und Glied auf einem Dach. © NEWS5 / Weddig

Störche leben in Bayern: 35 besetzte Nester in Uehlfeld

Störche sind in der Gegend generell verbreitet, wie eine Karte des Landesbundes für Vogelschutz (LBV) zeigt. In und um Nürnberg leben zahlreiche Störche genau wie in Oberfranken. In Uehlfeld (Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) wurden im Jahr 2020 sogar 35 besetzte Storchennester gezählt, wie nordbayern.de damals berichtete.

Faszinierendes Naturschauspiel: Störche versammeln sich im Rednitztal

Rekordwert: Über 1000 Storchenpaare in Bayern im Jahr 2022

Überhaupt sind die Störche in Bayern auf dem Vormarsch. Mehr als 1000 Paare wurden dem LBV 2022 gemeldet - ein Rekordwert. Noch nie seit Beginn der Aufzeichnung im Jahr 1900 wurden so viele brütende Störche im Freistaat gezählt wie dieses Jahr, hieß es in der Mitteilung im Juli 2022.

12 Dinge, ohne die Nürnberg nicht Nürnberg wäre Fotostrecke ansehen

Die meisten Neuansiedlungen gab es in Westbayern und dort oft in ohnehin schon dicht besetzten Gebieten wie Oettingen im schwäbischen Ries und Uehlfeld im mittelfränkischen Aischtal. Aber auch aus Ostbayern wurden neue Nester gemeldet, so zum Beispiel in Döfering im Landkreis Cham oder in Straubing. (kam)

Alle Nachrichten aus Nürnberg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.