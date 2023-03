Streik am Montag legt VGN in Nürnberg komplett lahm: „Alle Fahrzeuge bleiben stehen“

Von: Carina Ottillinger

Es gibt keinen Notfallbetrieb für den ÖPNV in Nürnberg. © Imago/ Markus Mainka

Der große Streik trifft am Montag, 27. März, auch Nürnberg. Der VGN hat keine Notpläne für Bus, U-Bahn und Tram vorgesehen. Das bedeutet Totalausfall.

Nürnberg – Erst Anfang März sorgte ein großflächiger Streik in Nürnberg für Verkehrsbeeinträchtigungen. Knapp drei Wochen später folgt die nächste Hiobsbotschaft: Verdi kündigt für Montag, dem 27. März, erneut Stillstand für Nürnberg an. Der VGN kündigt einen Totalausfall an.

Am Montag streikt der VNG von Betriebsbeginn bis Betriebsende am Dienstagmorgen gegen 4 Uhr. Betroffen sind alle VAG-Linien – also die U-Bahn-, Straßenbahn- und Buslinien – sowie das Kundencenter am Nürnberger Hauptbahnhof sowie das Kundentelefon.

Mega-Streik am Montag führt zum Totalausfall in Nürnberg

Es wird kein Notfallbetrieb eingestellt. „Da wir für Montag kein ausreichendes und zuverlässiges Angebot mit U-Bahnen, Straßenbahnen und Bussen anbieten können, haben wir uns entschieden, dass alle Fahrzeuge stehen bleiben“, heißt es in der offiziellen Pressemitteilung der VNG. „Wir bedauern sehr, dass wir nicht das gewohnte Fahrplanangebot zur Verfügung stellen können.“



Vom Warnstreik der Gewerkschaften ist auch der Nah- und Fernverkehr in der Region größtenteils betroffen. Allerdings findet ein Notbetrieb der Infra Fürth im Stadtgebiet Fürth statt. Die Infra könne diesen mit privaten Subunternehmen anbieten, so auf Anfrage unserer Redaktion bei der VNG.

