Streit eskaliert in Franken: Mutter tot, Sohn lebensgefährlich verletzt

Von: Tanja Kipke

Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort. © NEWS5 / Grundmann

In ihrem eigenen Haus gerieten eine Mutter und ihr Sohn am Montagabend aneinander. Sie verletzten sich gegenseitig – vermutlich mit Messern.

Gunzenhausen – Bei einer Auseinandersetzung mit ihrem Sohn ist eine 78-Jährige in Mittelfranken tödlich verletzt worden. Der 52 Jahre alte Sohn wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Die beiden hätten sich wohl mit scharfen Gegenständen – vermutlich Messern – gegenseitig schwer verletzt, sagte ein Polizeisprecher. Die Mutter erlag noch vor Ort in Gunzenhausen (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) ihren Verletzungen.

Polizei geht von eskaliertem Streit aus – Hintergründe noch unklar

Genaue Details zum Ablauf des Geschehens am Montagnachmittag in einem Einfamilienhaus gab es zunächst noch nicht. Die Polizei ging aber davon aus, dass Sohn und Mutter in Streit gerieten und dieser eskalierte. Den Notruf wählte ein Nachbar, zu dem der Sohn nach der Auseinandersetzung gegangen war.

Worum es bei dem Streit ging, blieb vorerst unklar. Zum Zeitpunkt der Auseinandersetzung waren die beiden alleine in dem Haus, das sie laut Polizei wohl zu zweit bewohnten. (tkip/dpa)

