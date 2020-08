Beamte wollen Streit zwischen Familien schlichten: Schäferhund greift Polizisten an - dann fällt ein Schuss

Tier beißt zu

Nürnberg - Am Sonntagabend (16. August) kam es an den Pegnitzauen in Nürnberg* zu einem Streit zwischen zwei Personengruppen, „bei dem ein aggressiver Schäferhund auf einen Beamten losging", wie die Polizei* mitteilte. Ein Polizist schoss, der Hund wurde verletzt und in eine Tierklinik gebracht.

Streit in Nürnberg droht zu eskalieren: Schäferhund greift Polizisten an

Gegen 20 Uhr brach der Streit zwischen den beiden größeren Personengruppen am Süßheimweg unweit des Westbades aus, die Ursache ist noch unklar. Als der Streit zu eskalieren drohte, verständigte jemand aus einer der Gruppen die Polizei. Mehrere Streifen rückten an und versuchten, die Auseinandersetzung zu beruhigen.

„Plötzlich riss sich ein aggressiver Schäferhund aus einer der streitenden Gruppen los, griff einen Polizeibeamten an und verletzte ihn durch einen Biss“, so die Polizei. Als der Hund dann erneut auf den Polizisten losging, machte ein Beamter „von seiner Schusswaffe Gebrauch und gab einen Schuss auf den Hund ab“, hieß es weiter in der Pressemitteilung..

In #Nürnberg gab es heute Abend einen Streit zwischen Familien. Wir wollten schlichten. Der #Schäferhund einer Familie ging auf unsere Kollegen los. Nachdem ein #Kollege gebissen wurde schoss ein anderer Kollege auf die Hinterläufe des Tiers um weitere #Angriffe abzuwehren. pic.twitter.com/zPaX09mk2d — Polizei Mittelfranken (@PolizeiMFR) August 16, 2020

Aggressiver Schäferhund beißt Beamten in Nürnberg: Tier stirbt in Klinik

Der verletzte Polizeibeamte kam in ein Krankenhaus, der Hund wurde in eine Tierklinik gebracht. Dort starb der Schäferhund kurz darauf. Wie sich später herausstellte, hatte der Hund bereits vor Eintreffen der Polizei ein Kind und einen Mann aus der „gegnerischen“ Gruppe gebissen. Die beiden Personen kamen ebenfalls ins Krankenhaus.



„Der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen zu dem Schusswaffengebrauch aufgenommen. Auch wurden Ermittlungen wegen Körperverletzung gegen den Hundehalter eingeleitet", wie die Polizei abschließend mitteilte. *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

