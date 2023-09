Attacke in Erlangen: Mann sticht vor Supermarkt auf 46-Jährigen ein und flieht

Von: Lisa Metzger

Vor einem Supermarkt hat ein Mann auf einen 46-Jährigen eingestochen. Er steht unter Verdacht des versuchten Mords. © Jens Büttner/dpa/Symbolbild

In Erlangen ist am Donnerstag ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert. Dabei wurde einer von ihnen mit einem spitzen Gegenstand schwer verletzt.

Erlangen - Gegen 14:30 Uhr am Donnerstag (7. September) sind bei der Einsatzzentrale der Polizei in Erlangen mehrere Notrufe eingegangen. Laut einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Mittelfranken von Freitag berichteten Zeugen über eine heftige Auseinandersetzung zwischen zwei Männern vor einem Supermarkt an der Erlanger Neumühle. Beim Eintreffen der Streifenwagen fanden die Polizisten aber nur noch einen der beiden Männer vor: einen 46-Jährigen, der mehrere Stichverletzungen an seinem Körper hatte. Der andere Mann, ein 55-Jähriger, hatte vor dem Eintreffen der Polizei die Flucht ergriffen. Er steht unter Verdacht, den 46-Jährigen verletzt zu haben.

Fahndungserfolg dank mutigem Einsatz: Zivilist verfolgt Täter auf Motorrad

Daraufhin leitete die Polizei eine Fahndung nach dem Flüchtigen ein. Das Auffinden des Täters dauerte aber nicht lange. Auch dank dem beherzten Eingreifen eines Augenzeugens: Ein 30-Jähriger, der den Vorfall vor dem Supermarkt beobachtet hatte, verfolgte den 55-Jährigen und gab seinen Standort über einen Notruf ab. Dadurch konnte der Tatverdächtige in der Schallershofer Straße festgenommen werden.

Keine Lebensgefahr für den verletzten 46-Jährigen

Nach ersten Behandlungen, wurde der verletzte 46-Jährige von Sanitätern zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht nach Angaben der Polizei nicht. Die Beamten haben vor Ort Ermittlungen und einen Haftantrag gegen den 55-Jährigen eingeleitet. Er muss sich vor der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wegen des Verdachts des versuchten Mordes verantworten.

