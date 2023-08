Streit in Nürnberger Gaststätte: Mann verletzt Wirt mit Messer

Von: Katarina Amtmann

Mehrere Männer gerieten in einer Gaststätte in Streit, der Wirt brachte sie nach draußen. Ein 43-Jähriger verletzte ihn dort mit einem Messer.

Nürnberg - Ein 43-jähriger Mann soll in einer Gaststätte in Nürnberg mit einem Messer auf den Wirt eingestochen haben. Der Verletzte (44) wurde in der Nacht zu Sonntag, 20. August, von Angehörigen ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Lebensgefahr bestehe nicht.

In einer Gaststätte in Nürnberg wurde ein Wirt mit einem Messer verletzt (Symbolbild). © IMAGO / robertkalb photographien

Streit in Nürnberger Gaststätte: Mordkommission ermittelt

Ersten Erkenntnissen zufolge sei während einer Veranstaltung in der Gaststätte ein Streit zwischen mehreren Männern ausgebrochen. Der Wirt soll die Männer daraufhin nach draußen gebracht haben, als der Verdächtige ihn mit einem Messer am Oberkörper verletzte. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen waren drei weitere Männer im Alter von 39, 44 und 58 Jahren Teil der Auseinandersetzung. Die Nürnberger Mordkommission ermittelt in dem Fall. (kam/dpa)

