Streit in Nürnberg artet aus – Mann mit Messer schwer verletzt

Teilen

Die Nürnberg Polizei wurde zu einem Einsatz in einem Firmengebäude in der Sigmundstraße gerufen. (Symbolbild) © Ralph Peters/IMAGO

In Nürnberg kam es am Wochenende zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Personen. Ein Mann wurde dabei durch einen Messerstich schwer verletzt.

Nürnberg - Am frühen Samstagmorgen (12. März) ereignete sich in Nürnberg eine schwere Auseinandersetzung zwischen drei Personen, die blutig endete. Laut Polizeipräsidium Mittelfranken sei es bisher noch völlig unklar, weshalb es zu dem folgenschweren Streit gekommen sei.

Messerstecherei in Firmengebäude in Nürnberg: Eine Person schwer verletzt

Nach bisherigem Ermittlungsstand hielten sich die drei Personen in einem Firmengebäude in der Sigmundstraße auf, als die Situation plötzlich eskalierte. Aus einem normalen Streit wurde schnell tödlicher Ernst. Einer der beiden Täter zückte ein Messer und versuchte auf das 26-jährige Opfer einzustechen. Dieses konnte den Angriff gerade noch so mit der Hand abwehren und das Schlimmste verhindern. Nach der Tat flüchteten die beiden Verdächtigen, welche „Phil” und „Edu” geheißen haben sollen, aus dem Gebäude.

Kurz darauf lieferte der Rettungsdienst den schwer an der Hand verletzen 26-jährigen Mann ins Krankenhaus ein. Laut Polizei Mittelfranken sollen sich die drei Beteiligten zuvor in einem Erlanger Club aufgehalten und anschließend einen Schnellimbiss in der Sigmundstraße besucht haben. Unterwegs waren sie in einem weißen BMW mit Nürnberger Kennzeichen.

(Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Ermittlungen wegen Verdacht auf versuchten Tötungsdelikt

Die Staatsanwaltschaft geht aufgrund der massiven Verletzungen von einem versuchten Tötungsdelikt aus. Alle möglichen Zeugen sollen sich nun unter der Rufnummer (0911) 21 12 33 33 bei der Polizei Mittelfranken melden.