Sturm wütet in Bayern: Baum kracht auf Haus – „Viel Angst gehabt“

Von: Katarina Amtmann

Bei Weißenburg wütete am Mittwochabend ein kurzes, aber heftiges Unwetter. Strommasten knickten um, ein Baum fiel auf ein Wohnhaus am Waldrand.

Weißenburg - Bereits von Dienstag auf Mittwoch (12. Juli) zogen heftige Unwetter über den Freistaat. Bäume knickten wegen der Windböen um, Züge fielen aus oder verspäteten sich deutlich - die Polizei musste zu hunderten Einsätzen ausrücken. Verletzte gab es auch zu beklagen: Zwei Frauen erlitten schwere Verletzungen, als ein Zirkuszelt umgeworfen wurde. Für Mittwochabend warnte der Deutsche Wetterdienst (DWD) dann erneut vor starken Gewittern in Teilen Bayerns.

Nächste Sturmnacht in Bayern: Windböen sorgen für umgeknickte Bäume und Strommasten

Das kam dann auch. Kurz aber heftig zog ein Unwetter am Abend auch über Weißenburg und Teile Mittelfrankens. Windböen sorgten für geborstene Bäume und zwei umgeknickte Strommasten. Für einen Mann, der mit seiner Familie direkt am Waldrand wohnt, hat das kurze Unwetter Folgen: Ein Baum hatte sein Haus getroffen. In 50 Jahren, die er schon hier lebt und in 30 Jahren, in denen er in seinem Haus wohnt, habe er so etwas noch nicht erlebt, berichtet er gegenüber Vifogra.

„Viel Angst gehabt“: Baum fällt auf Haus in Mittelfranken

„In ein paar Sekunden ist es so passiert. Viel Angst gehabt, schrecklich“, schildert er die Erfahrung von sich und seiner Familie. Das Dach sei kaputt, die Kinder erschrocken. Das Ganze habe vielleicht zehn Minuten gedauert, schätzt er. Sehr viel Wasser sei außerdem durch die Straße gelaufen, berichtet der Mann dem Portal weiter.

Er wisse noch nicht, ob er schlafen könne, so der Hausbesitzer weiter. Alles sei neu gemacht, renoviert, auch das Dach. Deshalb tue es sehr weh, „weil das habe ich selber geschafft in meinem Leben, mit meiner Arbeit (...) und jetzt so ein großer Schaden.“

In Weißenburg hatte es in der Sturmnachts tags zuvor schon gewittert. Blitze sorgten dabei für ein Spektakel am Nachthimmel. (kam)

