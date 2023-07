Nach sommerlichem Sonntag: Kaltfront kommt nach Franken – Unwetter mit Hagel und Sturmböen möglich

Von: Katarina Amtmann

Bereits am Sonntag gelten erste Warnungen des Deutschen Wetterdienstes in Bayern. Die Prognose eines Wetter-Experten für die nächsten Tage macht wenig Hoffnung.

Nürnberg - Das Wetter wird zum Ende der Woche nochmal sonnig. Bis auf 30 Grad klettern die Temperaturen in Teilen des Freistaats. Doch der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat auch Warnungen herausgegeben, davon ist besonders der Norden betroffen.

Wetter-Warnung auch für Mittelfranken: Starke bis stürmische Böen möglich

Für Mittelfranken gilt beispielsweise zwischen 10 und 18 Uhr eine amtliche Warnung vor Windböen. „Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten zwischen 50 km/h und 60 km/h aus südwestlicher Richtung auf“, heißt es dazu vom DWD. Betroffen sind unter anderem die Stadt Nürnberg, Kreis und Stadt Fürth sowie die Kreise Nürnberger Land, Ansbach und Weißenburg-Gunzenhausen.

Davon berichtet auch Wetter-Experte Stefan Ochs in seiner Prognose für die Regnitz-Region. Der Südwestwind sei in Böen stark und in höheren Lagen sogar stürmisch. Bis zum Mittag scheine zeitweise die Sonne, am Nachmittag verdichte sich jedoch die Bewölkung. „In der Nacht zum Montag ist die Bildung von Gewittern möglich“, berichtet er in seiner Vorhersage auf wetterochs.de.

In Franken kann es zum Wochenbeginn teils sehr ungemütlich werden (Symbolbild). © IMAGO / Dominik Kindermann / HOFER (Collage: Merkur.de)

Kaltfront mit Regen und Gewittern - auch Unwetter mit Hagel und Sturmböen möglich

„Am Montag überquert uns eine Kaltfront. Es ist überwiegend stark bewölkt mit schauerartigen Regenfällen und Gewittern. Dabei besteht auch die Gefahr von Unwettern mit Sturmböen und Hagel“, so der Wetter-Experte. Die Temperaturen steigen maximal auf 22 bis 27 Grad.

„Der Dienstag ist ein unfreundlicher Tag. Zahllose Regenschauer und Gewitter ziehen übers Land, die Sonne ist kaum zu sehen und die Temperaturen bleiben knapp unter 20 Grad“, so die Wettervorhersage von Ochs. Am Mittwoch und Donnerstag halte das kühle Wetter an, wobei Schauer und Wind langsam nachlassen. „Die Temperaturen quälen sich nur zögerlich wieder nach oben“, so die Prognose von Ochs. (kam)

