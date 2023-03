Verspielt und verschmust: Border Collie Fay und ihre Welpen landen im Tierheim – alle suchen ein Zuhause

Von: Katarina Amtmann

Eine Hündin und ihre Welpen landeten im Tierheim Nürnberg, alle suchen nun ein neues Zuhause. Fay sei sehr verspielt und verschmust.

Nürnberg - Border Collie Fay wartet im Tierheim Nürnberg auf ein neues Zuhause. Sie kam zusammen mit ihren Welpen ins Tierheim, wie es in einem Post auf Facebook heißt.

Name Fay Rasse Border Collie Geschlecht weiblich Geburtsdatum 12. Juni 2019 Im Tierheim seit 28. Dezember 2022

„Auch die Mama sucht jetzt ein neues Zuhause“: Hündin Fay wartet im Tierheim auf Familie

„Die Kleinen sind alt genug für die Vermittlung und auch die Mama sucht jetzt ein neues Zuhause“, schreibt das Tierheim zu mehreren Fotos von Fay. Die Hündin sei bei Fremden anfangs etwas skeptisch und belle erstmal. Sie taue dann aber schnell auf und sei verschmust und verspielt.

„Sie ist sehr auf Spielzeug fixiert und will am liebsten den ganzen Tag damit spielen. Das muss man in die richtige Bahn lenken und ihr auch geistige Auslastung geben“, heißt es in dem Facebook-Post weiter. Fay habe Spaß an Kopfarbeit, aber etwas Geduld müsse sie trotzdem noch lernen, „das ist nicht so ihr Ding“, berichtet das Tierheim.

Wer gibt Hündin Fay ein neues Zuhause? © Tierheim Nürnberg

Tierheim Nürnberg: Border Collie Fay sucht neues Zuhause

Der Border Collie sei gut erzogen und beherrsche die Grundkommandos. Mit anderen Hunden sei Fay bisher im Tierheim gut verträglich, ein vorhandener Hund in der neuen Familie sei aber kein Muss. Auch Kinder ab 13 Jahren seien kein Problem für die Hündin. Wer Interesse an Fay hat, kann sich unter der Nummer 0911/9198937 beim Nürnberger Tierheim melden.

„Viel Glück, du hübsche Maus“: Hündin Fay sucht neue Familie

Der Facebook-Post hat bereits über 300 Likes und Herzchen gesammelt. „Viel Glück, du hübsche Maus“, heißt es unter anderem in den Kommentaren. Über 400 Menschen haben den Beitrag geteilt, in der Hoffnung, ein neues Zuhause für Fay zu finden. Darauf hoffen auch Hündin Angel, die wohl Opfer einer Kleinanzeigen-Vermittlung geworden ist, sowie Hund Casper. Er wurde abgeschoben oder ausgesetzt. „Kleiner Casper, was musstet du nur erleben?“ schrieb das Tierheim in einem emotionalen Facebook-Post. (kam)

