Crowd-Surferinnen beim Summer-Breeze-Festival mehrfach sexuell belästigt – Polizei ermittelt wegen Vergewaltigung

Von: Thomas Eldersch

Beim Summer-Breeze-Festival kam es zu sexuellen Übergriffen auf Frauen, die sich von der Menge tragen ließen. © Vincent Grundke/Summer-Breeze-Open-Air

Das Summer-Breeze-Festival ist vorbei. Vier Tage ausgelassene Metal-Party mit unschönem Beigeschmack. Das Resümee des Veranstalters.

Update vom 23. August: Mittlerweile hat sich auch die Polizei Mittelfranken zu den Vorfällen auf dem Summer-Breeze-Festival geäußert. Wie in der Erstmeldung beschrieben, gab es Fälle von sexueller Belästigung von weiblichen Crowdsurferinnen. Jetzt wurde bekannt, dass die Beamten sogar in einem Fall wegen des Verdachts der Vergewaltigung ermitteln. Das sagte Polizeisprecher Marc Siegl am Dienstag. Insgesamt handele es sich um fünf Vorfälle während des viertägigen Festivals in der vergangenen Woche, bei dem Frauen beim sogenannten Crowdsurfing oder im Publikum vor der Bühne unsittlich berührt worden seien.

Weiter sagte Siegl: „Dabei ist es nicht um zufällige Berührungen im Gedränge gegangen. Wir sprechen von Fällen, wo Täter das ganz bewusst ausgenutzt haben.“ So seien die Frauen unter anderem gezielt unter der Kleidung angefasst worden. Mögliche Verdächtige gebe es laut Polizei aber noch nicht. Diese zu ermitteln sei schwierig, da vor der Bühne sich viele Leute drängten, die im Gegensatz zu einem Klassik-Konzert nicht brav auf Stühlen säßen. Außerdem hätten die Geschädigten die mutmaßlichen Täter nicht gesehen, da sie sich beim „Crowdsurfing“ auf Rücken oder Bauch liegend von der Menge über die Köpfe der anderen Menschen haben tragen lassen.

Erstmeldung vom 22. August: Dinkelsbühl – Vier Tage exzessive Metal-Musik, Dosenbier und gute Laune. Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause durfte auf einem kleinen Flugfeld unweit von Dinkeslbühl (Landkreis Ansbach) wieder das Summer-Breeze-Open-Air-Festival stattfinden. Rund 45.000 Fans kamen nach Mittelfranken, um gemeinsam zu feiern. Ein paar unschöne Ereignisse überschatteten die Partylaune jedoch ein wenig.

Summer-Breeze-Festival: Sexuelle Übergriffe auf Besucherinnen

Ausgelassenes Headbanging, zirkulierende Moshpits und Stagediving gehören zu Metal-Konzerten und -Festivals einfach dazu. All das gab es natürlich auch auf dem Summer Breeze 2022. Überschattet wurden die vier Tage Metal-Party allerdings durch Übergriffe auf Konzertbesucherinnen. Auf der Facebook-Seite des Veranstalters wurde darauf hingewiesen. Es geht los mit: „Heute müssen wir Vorfälle im Publikum beklagen, die auf unserem Festival und allgemein nirgends etwas verloren haben.“ Es geht um Festivalbesucherinnen, die beim Stagediven, also beim Getragenwerden von der Menge, sexuell belästigt wurden.

Weiter heißt es: „Wir sprechen hier explizit Männer an, die ihre Finger nicht von Crowdsurferinnen lassen können.“ Die Grabscher würden von Kameras aufgenommen und Beweise an die jeweiligen Stellen weitergereicht werden. Weiter bitten die Veranstalter darum, dass sich Betroffene bei den Info-Points, dem Personal oder der Polizei melden sollen. Am Ende des Beitrags schreibt der Veranstalter noch: „Es ist die Realität, dass dies in den vergangenen Tagen auf dem SUMMER BREEZE passiert ist. Unsere Community ist aber stark genug, um gemeinsam dagegen etwas zu unternehmen.“

Summer-Breeze-Festival: Polizei muss Diebstählen und gefälschten Tickets nachgehen

Grundsätzlich zogen die Veranstalter, aber auch die Polizei Mittelfranken ein positives Feedback über die vier Tage. Der Festivalwache wurden etwa 80 Vorfälle gemeldet. Mehrere Strafanzeigen wurden gestellt. Hauptsächlich ging es um Diebstähle. Es gab jedoch auch Betrugsdelikte im Zusammenhang mit privat verkauften Tickets. Schwere Straftaten wurden nicht gemeldet.

Der Veranstalter selbst blickte auf Facebook mit einem lachenden und weinenden Auge auf das Festival zurück. Weinend, weil es Probleme mit den sanitären Örtlichkeiten gab, die auch von den Besuchern auf Facebook bestätigt wurden. Eine zunächst engagierte Reinigungsfirma ließ die Fans wortwörtlich im Dreck stehen. Es musste schnell Ersatz gefunden werden. „Wir wurden leider von einer von uns gebuchten Firma sehr enttäuscht. In Extraschichten in der vergangenen Tagen und Nächten wurde ein Trupp organisiert, der heute verstärkt die mangelhafte Reinigung ausbügeln möchte. Wir bitten euch, uns und den Schüsseln heute nochmals einer Chance zu geben!“

Froh ist man allerdings, dass so viele Fans „Staub, Trockenheit, Wind, Regen und allen Unannehmlichkeiten“ getrotzt und eine „einzigartige Atmosphäre“ geschaffen haben. „Mit getrockneten Freudentränen schauen wir zurück auf ein Festival, welches uns die letzten drei Jahre so sehr gefehlt hat. Ihr habt uns gefehlt!“ Die Besucher quittierten den Beitrag auf Facebook mit fast 2000 Likes (Stand: 22. August, 11 Uhr) und über 300 Kommentaren. Das einhellige Fazit: „Danke für ein tolles Festival!“ (tel)