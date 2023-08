„Super Platz mit Strand“: Beliebtes Café am Wöhrder See schließt überraschend – Betreiber nennen Gründe

Von: Sabrina Proske

Ein ganzes Viertel trauert: Das beliebte Inklusionscafé StrandGut am Wöhrder See schließt Ende September. Der Besitzer sucht nun händeringend nach einer Lösung.

Nürnberg – Wer bisher seine „Wache Möhre“, sein „Rotes Zeug“ oder seinen „Cold Drip Espresso on the rocks“ in dem Café mit den bodentiefen Fenstern getrunken hat, wird ab Ende September enttäuscht sein. Denn das Inklusionscafé am Wöhrder See schließt nach nur drei Jahren und beraubt das Nürnberger Naherholungsgebiet nicht nur um einen gastronomischen Betrieb, sondern um einen Ort der ganz besonderen Art.

Das Inklusionscafé StrandGu am Wöhrder See. © Toleranz gGmbH

„Wir haben uns diese Entscheidung wirklich nicht leicht gemacht. Wir wollten Inklusion machbar machen, aber mussten dann einsehen, dass es an diesem Standort einfach nicht klappt.“ erklärt Sven Seuffert-Uzler, Geschäftsführer der Inklusionsunternehmen der Lebenshilfe e.V. und aktueller Betreiber des Cafés.

Breite Wege und behindertengerechte WCs: Inklusion war die Mission

2020 eröffnete das Café Strandgut am Wöhrder See und die Freude der Nürnberger war groß. Bewirtschaftet wurde es seitdem von der Gastronomie und Toleranz (GuT) GmbH, einer Tochtergesellschaft der Nürnberger Lebenshilfe e.V. Das Prinzip des Cafés: Menschen mit und ohne Behinderung kommen bei Kaffee und Kuchen zusammen.

Um das reibungslos zu ermöglichen, wurde das Gebäude von vornherein barrierefrei geplant – Die Anordnung der Tische und Stühle, die Laufwege sowie eine öffentliche behindertengerechte WC-Anlage – alles im Einklang mit Rollstuhl, Krücken und Co. Dadurch konnten sowohl die körperlich beeinträchtigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch die Gäste mit eingeschränkter Mobilität problemlos alles erreichen. Dieser gastronomische Ansatz war für Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung einzigartig in Nürnberg und machte es zu einem beliebten Treffpunkt in der Region. Umso betrübter sind die Anwohner über die Nachricht.

Super Platz. Mit Strand. Urlaubsstimmung und Rollstuhlfahrer haben ihre eigene Abfahrt!

Nürnberg: Café seit Eröffnung nicht rentabel

Die Gründe für die Schließung des Gastrobetriebs sind vielseitig. Vorne weg begründet Sven Seuffert-Uzler, die Entscheidung, vor allem wirtschaftlich. „Der Startzeitpunkt war miserabel gewählt. Das Café wurde inmitten von Corona eröffnet. Bis Anfang 2022 wurden wir dadurch unglaublich ausgebremst.“ Darüber hinaus ist der Standort direkt am See zwar eine wunderschöne Kulisse, birgt aber auch gastronomische Herausforderungen, die unterschätzt wurden. „Der Laden boomt bei schönem Wetter. Aber bei Regen ist nicht viel los. Für einen funktionierenden Betrieb benötigt man jedoch ein stabiles Grundrauschen. Vor allem bei einem Inklusionsbetrieb ist das sehr wichtig.“ so Seuffert-Uzler.

Schwierige Eröffnung ohne Happy End

Schon vor der Eröffnung hatte es Startschwierigkeiten gegeben. So wollte die Stadt bereits 2016 im Zuge der Umgestaltung der „Wasserwelt“ an der Wöhrder Promenade ein Seecafé eröffnen. Doch der erste Investor sprang kurzfristig ab und die Pläne verzögerten sich dadurch erheblich. Die wbg ließ dann den rund eine Million Euro teuren Glaspavillon am Nordufer planen und bauen. Aktuell sucht sie einen neuen Pächter. So lange bleibt das Cafe geschlossen.

Auch andere Cafés in Nürnberg konnten in den letzten Jahre nicht vor einer Schließung bewahrt werden. Erst vergangenes Jahr kündigte die Besitzerin der Kaffeestube am Hersperidengarten nach 30 Jahren ihren Rückzug an.

Noch ungeklärt: Öffentlich zugängliche WC-Anlage

Nicht nur die Nürnberger drängen auf eine schnelle Entscheidung und baldige Wiedereröffnung, auch die Stadt Nürnberg und der Besitzer wbg suchen nach Möglichkeiten. Vor allem soll die öffentlich zugängliche Toiletten-Anlage unabhängig vom Cafébetrieb schnell wieder eröffnet werden.

