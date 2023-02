Zum wiederholten Mal: Unbekannte zünden Waren in Supermarkt an – Polizei rätselt

Von: Felix Herz

Zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen wurden in einem Ansbacher Supermarkt Süßigkeiten angezündet. (Symbolbild / Illustration) © Imagebroker / IMAGO / Merkur-Collage

Ein kurioser Fall beschäftigt die Kriminalpolizei in Ansbach: Erneut haben unbekannte Täter Kartons mit Süßigkeiten in einem Supermarkt angezündet.

Ansbach – Mit einem Fall der eher kurioseren Sorte hat es die Kriminalpolizei in Ansbach zu tun. Am Montagabend, 30. Januar, wurden in einem Supermarkt in der Ritter-von-Lang-Allee mehrere Kartons mit Süßigkeiten angezündet. Und das nicht zum ersten Mal.

Unbekannte zünden Süßwaren in Ansbacher Supermarkt an: Nicht zum ersten Mal

Laut Pressemitteilung der Polizei wurden die Süßigkeiten gegen 18 Uhr am Montag angezündet. Sie befanden sich in Kartons, die in einem Regal standen. Als sich „bereits deutliche Flammen gebildet hatten“, wurden Mitarbeiter des Supermarktes auf das Feuer aufmerksam und löschten es mit einem Feuerlöscher.

Durch das Feuer entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Und es ist nicht das erste Mal, dass in dem Ansbacher Supermarkt die Süßigkeiten brennen. Bereits Ende 2022, am 23. Dezember, kam es „zu ähnlich gelagerten Vorfällen“, wie die Polizei berichtet. Allerdings ist bislang unklar, ob die Taten im Zusammenhang zueinander stehen.

Brennende Süßigkeiten im Supermarkt: Polizei sucht Zeugen

Laut Polizei hat das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Im Zuge dessen bitten die Beamten Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, Kontakt mit der Polizei aufzunehmen. Auch Hinweise auf den oder die Unbekannten werden dankbar entgegengenommen. Die Telefonnummer lautet: (09 11) 2 11 23 33 3. (fhz)

