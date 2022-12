Hochschwangere Alexandra aus Bayern seit Wochen vermisst: Leichenspürhunde an Kanal beordert

Von: Thomas Eldersch

Die Polizei in Nürnberg sucht verzweifelt nach einer 39-jährigen, hochschwangeren Frau. Inzwischen unterstützen Leichenspürhunde die Maßnahmen.

Update vom 29. Dezember: Weiter keine Spur von Alexandra R. – doch die Suche läuft weiter. Heute haben sich zu den Polizeitauchern am Main-Donau-Kanal (siehe unten) Leichenspürhunde gestellt, die abwechselnd auf den Booten mitfahren. „Die Hunde können Verwesungsgeruch im Wasser wahrnehmen und würden das dem Hundeführer durch Bellen anzeigen“, gab eine Polizeisprecherin gegenüber dem Bayerischen Rundfunk zu Protokoll.

Suche nach Schwangerer (39) geht weiter: Leichenspürhunde vor Ort

Es könne aber durchaus sein, dass die Hunde auch bei Tierkadavern im Wasser anschlagen, „sie können nicht unterscheiden, ob ein Verwesungsgeruch von einem Menschen herrührt oder anderen Abfällen“. Nach dem Verschwinden der 39-jährigen Schwangeren aus Nürnberg wurde eine Sonderkommission gegründet, deren Mitglieder ein Verbrechen nicht ausschließen. Zuletzt gesehen wurde Alexandra R. am 9. Dezember.

Mit Leichenspürhunden wird die Suche nach Alexandra R. fortgesetzt. © Heiko Becker/dpa

Update vom 28. Dezember: Die Polizei hat am Mittwoch die Suche nach einer seit Wochen vermissten Schwangeren im Main-Donau-Kanal bei Nürnberg fortgesetzt. Im Zentrum der Suche stehe das Gebiet zwischen der Schleuse Eibach und dem Nürnberger Hafenbecken, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch.

Am Dienstag hatten drei Taucher und eine Bootsbesatzung mit Sonargerät erfolglos die Gegend um Katzwang im Kanal abgesucht. Am Mittwoch kam zusätzlich ein sogenannter Scooter zum Einsatz – ein Antrieb, der den Taucher durchs Wasser zieht und gleichzeitig Bildaufnahmen liefert. Die Suche war durch schlechte Sicht unter Wasser von nur einem halben Meter erschwert worden.

Erste Suchaktion mit Tauchern der Polizei endet ohne Erfolg

Update vom 27. Dezember, 16.03 Uhr: Vorerst ist Schluss mit der Suche nach der 39-jährigen Nürnbergerin. Durch die einbrechende Dunkelheit muss die Aktion auf dem Main-Donau-Kanal abgebrochen werden. Bislang konnten keine entscheidenden Hinweise zum Verbleib der Vermissten gefunden werden. Am Mittwoch soll es weitergehen.

Die Polizei hatte drei Taucher und ein Sonarboot im Einsatz. Das Sonargerät habe in den ersten Stunden acht Gegenstände unter Wasser gefunden. Diese seien von den Tauchern abgesucht worden, es hätten sich aber keine Zusammenhänge zu der Vermissten herstellen lassen. Die Suche wurde den Angaben zufolge erschwert, weil die Sicht unter Wasser für die Taucher nur einen halben Meter betrug. Jeder Taucher könne bei einer Wassertemperatur von etwa vier Grad Celsius nur etwa 90 Minuten im Wasser bleiben.

Erstmeldung vom 27. Dezember, 13.50 Uhr: Nürnberg – Seit dem 9. Dezember fehlt von der hochschwangeren, 39-jährigen Alexandra R. aus Nürnberg jede Spur. Die Polizei wandte sich bereits vor Tagen an die Öffentlichkeit und hoffte auf Hinweise – bislang ohne Erfolg. Inzwischen schließen die Beamten eine Straftat nicht mehr aus. Sogar Taucher, Drohnen und Leichenspürhunde kommen jetzt zum Einsatz.

Immer noch spurlos verschwunden: Taucher suchen jetzt nach der schwangeren Alexandra aus Nürnberg. © NEWS5 / Oßwald/Polizei Mittelfranken

Seit 9. Dezember fehlt von der 39-jährigen Nürnbergerin jede Spur

Anfang Dezember meldete der Lebensgefährte die 39-Jährige vermisst. Sie wurde zuletzt am Morgen des 9. Dezember im Nürnberger Stadtteil Katzwang gesehen. Bereits einen Tag später übernahm die Kriminalpolizei Nürnberg den Fall, da ein Unglück nicht ausgeschlossen werden konnte. Ebenfalls in die Suche involviert wurde die Mordkommission Nürnberg sowie die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth.

Die Personenbeschreibung der 39-jährigen Alexandra R. ca. 165 cm groß, schwanger (8. Monat), braune Augen, halblange, dunkelblonde Haare, Seitenscheitel, zuletzt bekleidet mit einer blauen Jeans, halblanger, schwarzer Winterjacke, hellem Halstuch, schwarzen Sportschuhen mit weißer Sohle.

Nachdem die Frau, die im achten Monat schwanger ist, auch Tage nach der öffentlichen Fahndung nicht wieder aufgetaucht ist, wurde eine Sonderkommission bei der Polizei gegründet. 24 Ermittler sind inzwischen im Einsatz. „Es gibt keinen konkreten Ankerpunkt, an dem man überhaupt suchen könnte, das wäre wie die Stecknadel im Heuhaufen zu suchen“, sagte ein Sprecher am 18. Dezember.

39-Jährige aus Nürnberg vermisst: Hinweise auf eine Straftat verdichten sich

Allerdings verdichteten sich immer mehr die Hinweise, dass dem Verschwinden ein Gewaltverbrechen zugrunde liegen könnte. Auffällig ist, dass die 39-Jährige sowohl ihren Ausweis, als auch ihren Babypass sowie Bargeld daheim zurückgelassen hat. Dies weise laut Polizei darauf hin, dass sie nicht vorhatte, für längere Zeit ihr Zuhause zu verlassen.

Nach diesem mintgrünen Twingo sucht die Polizei im Rahmen des Vermisstenfalls Alexandra R. aus Nürnberg. © Polizeipräsidium Mittelfranken

Weiter konzentrierten sich die Ermittler auf einen mintgrünen Renault Twingo. In der Polizeimeldung heißt es dazu weiter: „In diesem Zusammenhang prüft die Sonderkommission der Nürnberger Kriminalpolizei derzeit, ob ein mintgrüner Renault Twingo mit Zulassung im Landkreis Erlangen-Höchstadt (ERH) mit dem Verschwinden von Alexandra R. in Verbindung steht.“

Folgendes schreibt die Polizei Wer hat den o. g. Renault Twingo am 09.12.2022 (Freitag) im Zeitraum von etwa 08:00 – 12:30 Uhr auf der A9 zwischen Nürnberg und München gesehen? Wem ist das Fahrzeug im genannten Zeitraum im Bereich zwischen Nürnberg und München im erweiterten Umfeld zur A9 aufgefallen? (z.B. Rasthöfe, Tankstellen, Nebenstraßen, Forstwege, Parkplätze, etc.) Wer kann eventuell Angaben zur Besetzung des Fahrzeugs machen?

Nachdem nun immer noch keine weiterführenden Hinweise eingegangen sind, entschloss man sich bei der Polizei nun, weitere Maßnahmen umzusetzen. Am Dienstag, 27. Dezember, sollen jetzt Taucher den Main-Donau-Kanal im Abschnitt Katzwang und Eibach absuchen. Die Suchaktion solle bis zum Einbruch der Dämmerung andauern, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Es seien drei Taucher und ein Boot im Einsatz. Im Wasser des Kanals werde nach Gegenständen aus dem Umfeld der Vermissten, aber auch nach der Frau selbst gesucht, bestätigte die Polizeisprecherin. Sollte die Suche keine anderweitigen Hinweise ergeben, werde von Donnerstag an das Ufer des Kanals durchkämmt, auch mithilfe von Leichenspürhunden und Drohnen. (tel)

