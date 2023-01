Fahrer unter Schock

Bei Neusitz hat sich am Sonntagabend ein tragischer Verkehrsunfall ereignet: Beim Gassigehen wurden ein Fußgänger und sein Hund von einem Tesla erfasst und tödlich verletzt.

Ansbach – Der 83-Jährige wollte laut Polizeibericht am Sonntag (29. Januar) gerade eine Straße überqueren, als er das heranfahrende Auto übersah. Bei dem Aufprall wurden er und sein vierbeiniger Begleiter so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starben. Der 43-jährige Teslafahrer erlitt keine Verletzungen, stand aber unter Schock. Um die Unfallursache zu klären, zog die Polizeiinspektion Rothenburg ob der Tauber auf Anordnung der Staatsanwaltschaft einen Gutachter hinzu.

Tödlicher Unfall in Neusitz: Tesla-Fahrer überfährt Fußgänger samt Hund

Die Staatsstraße bei Neusitz (Landkreis Ansbach), an der sich der Unfall ereignete, blieb für mehrere Stunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

+ Schwerer Unfall: Ein Tesla hat einen Fußgänger mit Hund tödlich verletzt. © vifogra/Michael Schmelzer

Polizei rät zum Tragen einer Warnweste

Gerade bei Dunkelheit sind Spaziergänger schwer zu erkennen. Janine Mendel, Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Mittelfranken, riet deshalb infolge des Unfalls allen Fußgängern und Hundebesitzern, sich selbst zu schützen: „Gerade wenn man Tiere hat, einen Hund hat, mit dem man regelmäßig Gassi geht, dass man gerade in der Nacht, wenn es dunkel ist, eine Warnweste anhat oder zumindest eine Stirnlampe.“ (elb)

