„Eindeutig ein Mann“

Von Tanja Kipke schließen

Die Aussagen einer AfD-Politikerin gegen die Transgender-Abgeordnete Tessa Ganserer haben im Netz eine regelrechte Debatte ausgelöst. Viele zeigen Solidarität.

Nürnberg - „Juristisch ist und bleibt er ein Mann“: Mit diesen Worten hatte die AfD-Politikerin Beatrix von Storch die Transgender-Abgeordnete Tessa Ganserer in einer Rede vergangene Woche provoziert. Von Storch warf der Mehrheit der Abgeordneten im Bundestag eine „Genderideologie“ vor. Die Aussagen haben eine Debatte auf Twitter ausgelöst. Viele zeigten Solidarität mit der Nürnbergerin. Momentan trendet der Hashtag #SolidaritaetmitTessa auf Twitter. Aber nicht alle stehen hinter Ganserer.

Nach AfD-Attacke auf Nürnbergerin Tessa Ganserer: Debatte spaltet Netz

Viele zeigen Solidarität mit Tessa Ganserer auf Twitter. Ihre eigene Partei, die Grünen, twitterte direkt nach von Storchs Rede: „Trans-Frauen sind Frauen. Wir stehen alle hinter dir“. Die Vorsitzende der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen, Britta Haßelmann, bezeichnete die Aussagen von Storchs als „zutiefst menschenverachtend“. Auch die SPD-Fraktion im Bundestag zeigte auf Twitter Solidarität, genauso wie die Jungen Liberalen und die Tierschutzpartei. Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der FDP twittere ebenfalls: „Trans-Frauen sind Frauen“.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach äußerte sich ebenfalls in der Debatte: „Alle Parteien ausser der AfD stellen sich gegen die menschenverachtende Rede von der AfD zum Weltfrauentag im Bundestag.“ Im weiteren Verlauf bezeichnet er die Rede von von Storch als „eine Schande“.

Nach AfD-Attacke auf Ganserer: Solidarität zeigt sich im Netz - doch nun sorgt andere Partei für Empörung

Einige im Netz befürworten jedoch die Aussagen von der AfD-Abgeordneten von Storch. Der Bundestags-Abgeordnete der CDU, Christoph de Vries, ist einer davon. In einem Tweet schreibt er: „Jeder soll sich fühlen wie er will in einem freien Land. Aber wenn jemand gezwungen werden soll, eine Person, die rechtlich und biologisch eindeutig ein Mann ist, als Frau anzusprechen, ist dies Ausdruck einer totalitären, wirklichkeitsentrückten Haltung.“ Der offizielle Kanal der CDU/CSU soll den Tweet von de Vries geteilt haben, was auf Twitter für enorme Empörung gesorgt hat. Mittlerweile scheint der Retweet gelöscht, er ist nicht mehr aufzufinden. Ein Twitternutzer teilte allerdings einen Screenshot dazu.

Es ist alles so widerlich pic.twitter.com/wBFsmJmdMH — raphael🐈 (@raphae1neu) February 18, 2022

Andere regen sich darüber auf, dass Ganserer „über die Frauenquote in den Bundestag“ gelangen konnte. Die Initiative „Geschlecht zählt“ hatte erst Ende Januar den Grünen deshalb einen Missbrauch in der Frauenquote vorgeworfen und von Wahlbetrug gesprochen.

Tessa Ganserer stand als Mann auf dem Wahlzettel

Ganserer selbst hielt an dem Tag ihre erste Rede im Bundestag zum Thema nachhaltige Entwicklung, ohne auf die vorangegangenen Äußerungen einzugehen. Auch auf Twitter äußerte sie sich nicht zur Debatte. Wie viele andere Menschen in ihrer Situation lehnt sie es ab, ihren Vornamen und ihr Geschlecht nach dem Transsexuellengesetz offiziell ändern zu lassen.

Das 40 Jahre alte Gesetz sieht vor, dass Betroffene das erst nach einem psychologischen Gutachten und einer gerichtlichen Entscheidung dürfen - dabei müssen sie sich oft sehr intime Fragen gefallen lassen. Auf dem Wahlzettel zur Bundestagswahl stand Ganserer daher noch mit dem männlichen Vornamen, den sie abgelegt hatte. Die Politikerin setzt sich daher schon lange für eine Änderung des Transsexuellengesetzes ein. Die Ampel-Regierung wolle das Gesetz laut Koalitionsvertrag in ein Selbstbestimmungsgesetz ändern. Wann diese Änderung in Kraft tritt, bleibt abzuwarten. (tkip)

Rubriklistenbild: © Matthias Balk/dpa