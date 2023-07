Starke Gewitter in Franken: Sturmböen, Starkregen und Hagel

Von: Katarina Amtmann

Das Sturmtief, das im Norden Deutschlands wütet, macht sich auch im Süden bemerkbar. Der DWD hat mehrere Warnungen für Franken herausgegeben.

Nürnberg - Im Norden Deutschlands tobt am Mittwoch, 5. Juli, ein heftiges Sturmtief. In Küstennähe sind auch Orkanböen möglich. „Bei uns macht sich dieses Tief am Mittwoch zunächst mit Schauern und Gewittern bemerkbar“, berichtet Wetter-Experte Stefan Ochs in seiner Prognose für Franken.

In Franken wird es am Mittwoch ungemütlich (Symbolbild). © IMAGO / Bernd März / Screenshot DWD (Collage: Merkur.de)

Wetter-Warnung in Nürnberg und Region: Starke Gewitter, Starkregen und Hagel möglich

Am Vormittag drohen Böen mit starken bis stürmischen Südwest-/Westwind. Die Temperaturen klettern auf maximal 24 Grad. Auch der Deutsche Wetterdienst hat erste Warnungen herausgegeben. Teile Bayerns sind auf der DWD-Warnkarte orange eingefärbt, dort liege eine amtliche Warnung vor starkem Gewitter vor. Betroffen sind unter anderem die Kreise Nürnberger Land, Roth und Weißenburg-Gunzenhausen. „Es treten Gewitter auf. Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 70 km/h sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen um 15 l/m² pro Stunde und kleinkörnigen Hagel.“



Von der Gewitter-Warnung sind auch Teile der Oberpfalz (zum Beispiel Regensburg) sowie das Allgäu betroffen. Sie gilt bis 12.30 Uhr beziehungsweise 13 Uhr.

Wetter-Warnung vom DWD: Windboen in Franken

In Franken liegt außerdem noch eine DWD-Warnung vor Windböen vor. Betroffen sind zahlreiche Kreise, unter anderem Erlangen-Höchstadt, Fürth und Nürnberg. Sturmböen drohen auch in weiten Teilen Ober- und Unterfrankens. (kam)

