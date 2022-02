Tief „Zeynep“ wütet in Bayern: Bäume stürzen um - Dachziegel von berühmter Kirche knallen auf Vorplatz

Von: Katarina Amtmann

Tief „Zeynep“ wütete auch in Bayern. © NEWS5 / Merzbach

Sturmtief „Zeynep“ hat auch Bayern nicht verschont. Rettungskräfte mussten besonders im Norden des Freistaats häufig ausrücken.

Nürnberg - Sturmtief „Zeynep“ hat im Norden des Freistaats für viele Einsätze der Rettungskräfte gesorgt. Ausgerückt seien die Einsatzkräfte meist wegen umgestürzter Bäume, umgefallener Verkehrsschilder und herumfliegender Gegenstände, teilte die Polizei am Samstag mit.

Sturm „Zeynep“ wütet in Bayern: Autounfälle in der Oberpfalz und in Oberfranken

In der Oberpfalz kam es zu 14 Unfällen, bei denen Autofahrer nicht mehr rechtzeitig ausweichen konnten und in umgestürzte Bäume und in größere Äste fuhren. Ein Mensch wurde leicht verletzt. Insgesamt registrierte die Polizei in der Oberpfalz in der Nacht 83 Verkehrsstörungen, die auf den Sturm „Zeynep“ zurückzuführen sind.

Im oberfränkischen Kulmbach stürzt ein Baum auf eine Produktionshalle. Der Schaden an dem Gebäude belaufe sich nach ersten Schätzungen auf circa 100.000 Euro, sagte eine Sprecherin der Polizei.

Zwischen 18 und 22 Uhr am Freitag (19. Februar) verzeichnete die Polizei in Oberfranken 156 witterungsbedingte Einsätze. Auch hier handelte es sich größtenteils um herumfliegenden Gegenstände und Bäume und Äste auf der Straße, die zu kleineren Schäden führten. Die Zahl der Feuerwehreinsätze liege noch deutlich höher, da die Polizei nicht bei allen Baumfällarbeiten alarmiert werde, hieß es.

Sturmtief „Zeynep“: Dachziegel fallen von Nürnberger Lorenzkirche

In Nürnberg sicherte die Feuerwehr den Bereich um die Lorenzkirche ab. Dort hatten sich Dachziegel vom Kirchenhauptschiff gelöst und waren auf den Vorplatz geknallt. Auch in Mittelfranken war die Feuerwehr wegen zahlreichen umgestürzten Bäume und abgebrochenen Ästen im Einsatz.

Während in Franken und in der Oberpfalz die Rettungskräfte seit Freitagabend zu Dutzenden Einsätzen ausrückten, blieb es im Rest Bayerns weitgehend ruhig. In Niederbayern rückte die Polizei wegen des Sturms „Zeynep“ 17 Mal aus. Die Einsätze seien jedoch unproblematisch gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Unter anderem sei ein Bauzaun vom Wind umgeweht worden. In Schwaben und Oberbayern verzeichnete die Polizei nur wenige Sturmeinsätze. (kam/dpa)