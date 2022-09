Nürnbergs neuer König der Löwen: Kater Kiron soll für neue „Simbas“ sorgen

Von: Thomas Eldersch

Teilen

Löwe Kiron in seinem alten Zuhause in Frankfurt (r.) und bei der Begutachtung seines neuen Domizils in Nürnberg. © Zoo Frankfurt/Alexandra Hoffmann/Tiergarten Nürnberg

Der Tiergarten Nürnberg freut sich über ein neues Löwen-Männchen. Der vier Jahre alte Kater soll dort für Nachwuchs sorgen und helfen, die Unterart zu erhalten.

Nürnberg – Dem Nürnberger Tiergarten sind die Männer ausgegangen. Aber nicht unter den Pflegern, sondern unter den Raubkatzen. Dabei sind sie doch entscheidend, wenn es um die Nachzucht und Erhaltung der Arten geht. Glücklicherweise konnte für Tiger-Dame Katinka bereits ein neuer Spielgefährte gefunden werden. Erst kürzlich zog Tiger-Männchen Manu bei ihr ein. Jetzt soll auch Löwin Aarany einen neuen Mann an ihre Seite bekommen.

Neuer Löwe für den Tiergarten Nürnberg: Vorgänger Simbali musste eingeschläfert werden

Er ist zwar der König der Tiere, doch wie in dem Disney-Hit „König der Löwen“ in dem Löwe „Simba“ die Herrschaft über die Savanne übernimmt, sieht es in der Realität nicht mehr aus. Viele Populationen sind stark bedroht. Vor allem die Art des Asiatischen Löwen ist „stark gefährdet“. Deshalb sind Zuchtprogramme in Zoos rund um die Welt umso wichtiger. Und eben an solch einem Europäischen Zuchtprogramm EEP (EAZA Ex-situ Programm) nimmt auch der Tiergarten Nürnberg teil.

Im Rahmen des EEPs kam jetzt Löwe Kiron in die Frankenmetropole Nürnberg. Geboren wurde er im Zoo Frankfurt am 14. April 2018. Er war der letzte aus einem Wurf von drei Jungtieren, heißt es in der Pressemitteilung des Tiergartens. Sein Vorgänger im Zoo, der Löwe Subali, musste mit 15 Jahren aus tiermedizinischen Gründen im August 2021 eingeschläfert werden. Er kam ebenfalls über das EEP 2018 nach Nürnberg und sollte auch für Nachwuchs sorgen. „Die genetische Kombination der beiden wäre für das Zuchtprogramm sehr wertvoll gewesen.“ Aber jetzt soll es Kiron richten.

(Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Vor kurzem wurden die Besucher des Tiergartens von einem Hagelschauer überrascht (Video)

Asiatischer Löwe ist „stark gefährdet“: Kiron soll jetzt für Nachwuchs sorgen

Wer am Ende der neue Gatte von Aarany wird, entschied das EEP auf Basis wissenschaftlicher Kriterien. „Wir standen mit der EEP-Koordinatorin seit Subalis Tod in engem Austausch, um möglichst bald ein passendes Männchen für Aarany aus einem anderen Zoo übernehmen zu können“, sagt Diana Koch, Kuratorin im Tiergarten Nürnberg. „Löwen sind soziale Großkatzen. Deshalb freuen wir uns jetzt, dass Aarany wieder Gesellschaft bekommt. Wir hoffen, dass die beiden gut harmonieren und bestenfalls bald für Nachwuchs sorgen.“ Löwin Aarany wurde am 4. Mai 2016 im Zoo Aalborg in Dänemark geboren und kam 2018 in den Tiergarten.

Ankunft des neuen Königs der Tiere. Löwe Kiron wird von Frankfurter und Nürnberger Pflegern in sein neues Heim bugsiert. © Luisa Rauenbusch/Tiergarten Nürnberg

Die Unterart des Asiatischen Löwens gilt laut Weltnaturschutzunion (IUCN) als „stark gefährdet“. Die auch als Indischer Löwe bekannte Großkatze gibt es nur noch in einer Population im Gir-Nationalpark in Indien und angrenzenden Ländern. Einer letzten Schätzung von 2017 zufolge, geht man davon aus, dass dort noch rund 630 Tiere leben. Der Bestand gilt zwar als stabil, aber die Tierart kann sich dort auch nicht weiter verbreiten. Die Kapazitätsgrenzen des Nationalparks sind erreicht, heißt es in der Pressemitteilung. Deshalb könnten auch unvorhergesehene Ereignisse wie Krankheiten den Untergang der ganzen Population bedeuten.

Umso wichtiger ist daher das Zuchtprogramm in den Zoos. Und damit es auch in Nürnberg bald mit dem Nachwuchs klappt, bekommen die beiden Löwen erst einmal Privatsphäre. Das Raubtierhaus bleibt während der Kennenlernzeit geschlossen. Die Löwin Aarany und ihre Nachbarin, die Tigerin Katinka, können die Besucher dennoch auf der Außenanlage beobachten. Wichtig ist jetzt erst einmal, dass Kiron mit seiner neuen Umgebung zurechtkommt, damit dem Zeugen neuer „Simbas“ nichts mehr im Weg steht. (tel)