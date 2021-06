In bayerischem Tiergarten: Luchs entkommt aus Gehege und reißt drei Antilopen

Raubkatze stirbt ebenfalls

Ein Luchs entkam im Tiergarten Nürnberg aus seinem Gehege und riss drei Antilopen. Der Luchs wurde betäubt - und starb kurz darauf.

Nürnberg - Im Tiergarten in Nürnberg* ist am Mittwoch ein Luchs aus seinem Gehege entkommen. In einem benachbarten Gehege hat das Tier dann drei Antilopen gerissen sowie ein Jungtier verletzt. Die Raubkatze sei am Morgen - noch vor Öffnung des Tiergartens für Besucher - betäubt und in sein Gehege zurückgebracht worden, teilte der Tiergarten mit.

Tiergarten Nürnberg: Luchs entkommt aus Gehege und reißt drei Antilopen

Das Tier sei jedoch später nach dem Aufwachen aus der Narkose verendet. „Möglicherweise war die Stressbelastung durch den Ausbruch und die darauffolgende Tötung der Antilopen in Kombination mit der Narkose zu viel“, hieß es. „Die pathologische Untersuchung hat Hinweise auf ein akutes Herz-Kreislaufversagen ergeben.“

Tiergarten Nürnberg: Luchs reißt drei Antilopen und stirbt - Tier war seit 2018 in Franken

Hintergrund des Ausbruchs sei eine Stromunterbrechung im Elektrozaun um das Gehege gewesen. Der Fehler sei rechtzeitig behoben worden, sodass ein weiterer, weiblicher Luchs seinen angestammten Bereich nicht verlassen habe. Das tote Tier stammt aus Tschechien. Er war 2017 geboren und lebte seit 2018 in Nürnberg als Teil des Europäischen Arterhaltungsprogrammes EEP. (kam/dpa)*Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

