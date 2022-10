Mit Blumenstrauß und Geschenkekorb: Tiergarten Nürnberg begrüßt millionsten Besucher 2022

Von: Katharina Brumbauer

Der Tiergarten Nürnberg hat für 2022 die Millionenmarke geknackt. Am Montag begrüßte der Zoo eine Familie aus Flensburg als Jubiläums-Gäste.

Nürnberg - Sie bekamen Gutscheine für drei Familienkarten, zwei Bildbänder, Bastelutensilien und ein Plüschtier. Nürnberger Lebkuchen durften natürlich auch nicht fehlen. Einen Blumenstrauß und einen prall gefüllten Geschenkekorb erhielt die Familie Elsner aus der Nähe von Flensburg am Montag, 17. Oktober, bei ihrem Besuch des Tiergarten Nürnberg. Sie sind die millionsten Besucher, die der Zoo im Jahr 2022 begrüßen durfte.

Tiergarten Nürnberg feiert millionsten Besucher: Empfang von oberster Stelle

Tiergartendirektor Dr. Dag Enke und Nürnbergs Bürgermeister Christian Vogel ließen es sich nicht nehmen, die Jubiläums-Gäste persönlich zu empfangen. Neben den Geschenken hatten sich die Verantwortlichen noch eine weitere Überraschung für die Familie Elsner ausgedacht: sie durfte beim Füttern der Giraffen helfen. Besonders die beiden Kinder waren davon hellauf begeistert.

Millionste Besucher im Tiergarten Nürnberg: nicht das erste Mal knackt der Zoo diese Marke

Bereits zum zwanzigsten Mal in seiner Geschichte hat es der Tiergarten geschafft, die Millionmarke zu knacken. Erstmals konnte der Zoo 1972, ein Jahr nach der Eröffnung des Delfinariums, eine Million Menschen binnen eines Jahres begrüßen. Wegen der Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Einschränkungen, konnte der Tierpark in den vergangenen beiden Jahren deutlich weniger Besucher als sonst begrüßen.

Bürgermeister Christian Vogel (links) und Tiergartendirektor Dr. Dag Encke (rechts) begrüßen Familie Elsner, die millionsten Besucher im Tiergarten Nürnberg © Luisa Rauenbusch/Tiergarten Nürnberg

Tiergarten Nürnberg: Besucherzahlen gehen wieder nach oben

Für das Jahr 2022 sind die Verantwortlichen aber wieder freudig gestimmt. Es kommen wieder mehr Menschen in den Tierpark. „In diesem Jahr sind die Besuchszahlen bislang vergleichbar mit den Jahren vor Beginn der Corona-Pandemie“, teilt der Träger, die Stadt Nürnberg, in einer Pressemitteilung mit. Besonders der August, als die bayerischen Schüler in den Sommerferien waren, haben viele Interessierte in den Zoo gelockt. Das könnte auch dem besonders warmen, trockenen Wetter geschuldet gewesen sein. Die Stadt Nürnberg erklärt jedenfalls: „Mit mehr als 200 000 Gästen war der August 2022 der bestbesuchte seit 2013.“

Und der Tiergarten arbeitet gezielt daran, für immer mehr Attraktionen für seine Besucher zu sorgen. Dem Zoo ist daran gelegen, besonders bei seltenen Tierarten für Nachwuchs zu züchten. So zog kürzlich der Asiatische Löwe Kiron von Frankfurt in die Frankenmetropole, wo er dabei helfen soll, seine gefährdete Art zu erhalten.

