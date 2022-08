Tiergarten schließt Raubtierhaus vorübergehend aus wichtigem Grund – Alle Hoffnungen liegen auf Tiger Manu

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Ein Tiger im Nürnberger Tiergarten. Nun gibt es dort einen Neuzugang (Archivbild). © IMAGO / imagebroker

Der Tiergarten Nürnberg hat einen neuen Tiger: Auf Manu ruhen nun alle Hoffnungen. Damit er sich eingewöhnen kann, bleibt das Raubtierhaus geschlossen.

Nürnberg – Seit Donnerstag, 25. August, lebt Tiger Manu im Tiergarten Nürnberg. Dieser hatte ihn auf Empfehlung des Europäischen Zuchtprogramms EEP (EAZA Ex-situ Programm) von der ZOOM Erlebniswelt Gelsenkirchen übernommen.

Tiergarten Nürnberg: Fakten zu Raubkatze Manu

2011 im Zoo Budapest geboren

Von Mai 2013 lebte er mit seinem Bruder Thrax in Gelsenkirchen

Bei den Mini-Schweinen im Tiergarten Nürnberg gab es kürzlich Nachwuchs. Insgesamt sechs Ferkel erblickten das Licht der Welt.

Tiergarten Nürnberg schließt vorübergehend Raubtierhaus

Nach der Ankunft im Tiergarten Nürnberg darf sich Manu nun eingewöhnen, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Das Raubtierhaus bleibt während dieser Phase vorübergehend geschlossen. Sobald er sich gut in der neuen Umgebung zurechtfindet, wird er auch für Besucher zu sehen sein. Löwin Aarany und Tigerin Katinka sind trotz der vorübergehenden Raubtierhausschließung in den Außenanlagen zu sehen.

Das bisherige Männchen Nikolai wurde Anfang Juli an einen schwedischen Zoo abgegeben. Hintergrund: Nikolai sollte im Tiergarten Nürnberg zusammen mit dem Weibchen Katinka für Nachwuchs sorgen „und damit zum Erhalt dieser stark gefährdeten Tierart beitragen. Da die beiden sozial nicht harmonierten, erfolgte nun ein Tausch über das EEP. Dabei handelt es sich um ein übliches Vorgehen im Rahmen der Erhaltungszucht“, so der Tiergarten weiter.

Europäisches Zuchtprogramm EEP Erhaltungszuchtprogramme bedrohter Tierarten dienen dem Artenschutz und versuchen Arten und Unterarten für zukünftige Generationen zu erhalten. EEPs haben das Ziel, über einen Zeitraum von 100 Jahren 95 Prozent der genetischen Information seiner Gründertiere zu erhalten und möglichst alle Gene gleichmäßig in der Population zu verteilen. Die genetische Vielfalt ist für die Gesundheit und Überlebensfähigkeit einer Population ausgesprochen wichtig.

Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.

Spannende Eindrücke aus dem Nürnberger Tiergarten

Neuer Tiger im Tiergarten Nürnberg: „Wir hoffen, dass sich Manu und Katinka gut verstehen“

Die Entscheidung, welche Tiere in welchen Zoos für Zuchtvorhaben in Frage kommen, trifft das EEP auf Basis wissenschaftlicher Kriterien. Nikolai und Katinka hatten genetisch gut zusammengepasst, sozial aber nicht harmoniert. Über mehrere Monate wurden sie regelmäßig zusammengelassen. Die Verpaarungsversuche blieben aber letztlich ohne Erfolg.

„Dass die Zusammenführung und Zucht bei Raubkatzen nicht sofort klappt, ist nicht ungewöhnlich. Dabei kann es allerdings auch zu aggressiven Auseinandersetzungen kommen. In solchen Fällen ist ein Tausch der Kater oder der Katzen über das EEP ein übliches Vorgehen. Wir hoffen, dass sich Manu und Katinka gut verstehen. Zucht ist unerlässlich für den Arterhalt“, wird Jörg Beckmann, Biologischer Leiter und stellvertretender Direktor des Tiergartens zitiert.

Viele Arten sind vom Aussterben bedroht. Der Tiergarten Nürnberg züchtet deshalb gezielt – und meldete nun einen doppelten Erfolg.