Zoll stoppt illegalen Welpentransport auf A6: Tierheim bittet um Hilfe - „Quarantäne nun voll“

Von: Tanja Kipke

Der beschlagnahmte Aussie-Welpe aus einem illegalen Transport auf der A6 wird im Tierheim aufgepäppelt. © Tierheim Feucht

Der zweite Fall von illegalem Welpentransport innerhalb weniger Wochen beschäftigt das Tierheim Feucht. Die Helfer päppeln mehrere Welpen auf - und bitten um Hilfe.

Feucht - Erst Anfang Februar nahm das Feuchter Tierheim (Region Nürnberg) sechs Hundewelpen aus dem Ausland auf. Wegen fehlender Papiere und Impfungen seien die Tiere beschlagnahmt worden. „Es ist zum Heulen“, beklagt sich das Tierheim auf Facebook. Viel zu jung und in einem kleinen Pappkarton voller Kot seien die Welpen transportiert worden. Vier der Welpen waren in einem sehr schlechten Zustand und rührten kaum Essen an. „Wir packen alles aus, was den Zwergen schmecken könnte und hoffen so sehr, dass diesmal alle durchkommen!“

Illegaler Welpentransport: Zweiter Fall innerhalb weniger Wochen im Nürnberger Raum

Einige Tage später dann die nächste Herausforderung: 115 mit Kot verschmierte Katzen befreite das Tierheim Hersbruck aus einer kleinen Wohnung im Nürnbeger Land. Das Tierheim Feucht erklärte sich bereit, 40 davon aufzunehmen. Letzte Woche dann der nächste Fall: Der Zoll rettete einen Aussie-Welpen aus einem illegalen Transport auf der A6. Der Impfstatus sei auch bei diesem Welpen nicht in Ordnung gewesen. „Zusammen mit den Transportwelpen von Anfang Februar ist unsere Quarantäne nun voll“, schreibt das Tierheim auf Facebook.

Illegale Welpentransporte: Quarantäne voll - Tierheim Feucht bittet um Spenden

Da die Quarantäne der Hunde mit enormen Kosten und Personalaufwand verbunden ist, bittet das Tierheim um Hilfe. „Unsere Transportwelpen haben Hunger“, beginnen die Tierschützer einen Aufruf auf Facebook. „Wenn ihr uns unterstützen möchtet, würden wir uns über Welpen-Nassfutter für die Kleinen sehr freuen.“

Bettlaken und Decken werden zurzeit nicht mehr gebraucht. Man sei von der Hilfsbereitschaft überwältigt. „Jetzt platzt unser Wäschelager aus allen Nähten und wir wissen nicht mehr wohin damit.“ Aber Geldspenden seien weiterhin willkommen. „Dann können wir auch spezielle Bedürfnisse erfüllen. Beispielsweise, wenn ein Hund eine Allergie hat und nur bestimmtes Futter fressen darf“, erklärt Tierheimleiterin Ulrike Lang infranken.de.

Das Spendenkonto des Tierheim Feucht – Tierhilfe Nürnberg e. V. lautet Raiffeisenbank Burgthann

BIC: GENODEF1BTO

IBAN: DE37 7606 9564 0000 8331 00

Von Anfragen bezüglich Vermittlungen der Welpen oder der befreiten Katzen bittet das Tierheim abzusehen. „Sobald die Vermittlung beginnt, gibt es aktuelle Bilder auf unserer Homepage“, teilen die Tierschützer mit. (tkip)