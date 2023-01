„Hummeln im Hintern“ - Hündin Bumblebee hat auch nach sechs Monaten noch kein Zuhause gefunden

Von: Katarina Amtmann

Vor dem Tierheim „entsorgt“: Besitzer setzen Bumblebee einfach aus. © Tierheim Nürnberg

Bumblebee wurde einfach am Tierheim Nürnberg ausgesetzt. Sechs Monate später wartet die Mischlingshündin immer noch auf ein Zuhause.

Nürnberg - Bisher hat niemand der Hündin ein Zuhause geben können. „Schon ein halbes Jahr wartet Bumblebee auf ihre Menschen“, schreibt das Tierheim Nürnberg in einem neuen Facebook-Post, der bereits fast 300 Mal geteilt wurde.

Name Bumblebee Rasse Mischling Geschlecht weiblich Alter 4 Jahre Kastriert Nein Im Tierheim seit 4. Juli 2022

Hündin einfach „am Tierheim entsorgt“ - Tierschützer suchen Zuhause für Bumblebee

Die Hündin sei damals einfach „am Tierheim entsorgt“ worden. Sie wurde am Tierheim ausgesetzt und konnte erst nach Stunden eingefangen werden. „Über ihre Vergangenheit können wir also nicht viel sagen“, so das Tierheim.

„Bumblebee möchte daheim am liebsten Einzelprinzessin sein, ohne andere Hunde“, schreiben die Tierschützer. Ansonsten sei die Mischlingshündin sehr lieb und laufe brav an der Leine mit. Allerdings benötige sie noch etwas Erziehung.

Bumblebee hat Hummeln im Hintern - Wer gibt dem Mischling ein neues Zuhause?

Bumblebee habe im Tierheim super abgenommen, „als sie hier ankam, sah sie wirklich aus wie eine kleine Hummel und jetzt hat sie die selbigen im Hintern“, beschreibt das Tierheim den Charakter der Hündin. Bumblebee möchte auf jeden Fall nicht nur auf dem Sofa sitzen.

Kleintiere sollten nicht im neuen Zuhause in freier Haltung leben, meint das Tierheim und fragt: „Wer gibt der Hündin ein Zuhause für immer und lässt sie nicht wieder im Stich?“ Wer Interesse hat, kann den Interessentenbogen des Nürnberger Tierheims ausfüllen. (kam)

