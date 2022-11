„Schlimmster Fall eingetreten“: Hundeopa Effe stirbt im Tierheim – Viele Beileidsbekundungen

Der Kangal-Hirtenhund Effe verstarb im Alter von sieben Jahren, bevor ein neuer Besitzer gefunden werden konnte. © Thomas Hahn/Tierheim Nürnberg

Hundeopa Effe wartete im Nürnberger Tierheim sehnsüchtig auf einen neuen Besitzer. Nun verstarb der Kangal-Hirtenhund an den Folgen einer Magendrehung.

Nürnberg - Hundeopa Effe hatte ein echtes Kämpferherz. Im Sommer gewann der Kangal-Hirtenhund aus dem Tierheim in Nürnberg noch den Kampf gegen einen Milztumor. Es war sein großer Wunsch und der seiner Pfleger, das Tierheim nochmal verlassen zu können – zu einem neuen Besitzer. Dieser Wunsch bleibt dem Vierbeiner allerdings verwehrt. Wie das Nürnberger Tierheim auf Instagram mitteilte, ist Effe am Sonntag (13. November) verstorben.

Name: Effe Rasse: Kangal Alter: 7 Jahre Geschlecht: Männlich, nicht kastriert

Tierheim Nürnberg: Kangal Effe verstirbt an den Folgen einer Magendrehung

„Nichts haben wir uns mehr gewünscht, als dass du das Tierheim nochmal lebend verlassen darfst. Leider ist heute der schlimmste Fall eingetreten und du hast es nicht mehr geschafft“, schrieb das Nürnberger Tierheim. Effe verstarb demnach an den Folgen einer Magendrehung. Doch auch hier kämpfte Effe bis zum Schluss. Die Not-OP in der Tierklinik habe er noch überstanden, die Blutungen am darauffolgenden Morgen überstand der Hund allerdings nicht mehr.

Im Juni 2021 kam der Kangal-Opa in das Nürnberger Tierheim. Ein neuer Besitzer konnte seitdem nicht gefunden werden. „Wir haben alles versucht, ein Zuhause für dich zu finden, leider haben wir es nicht geschafft“, bedauerte das Tierheim auf Instagram. Es gab in den Kommentaren der Social-Media-Beiträgen des Tierheims zwar immer wieder „Liebesbekundungen“ für den Hund, ein neuer Besitzer ließ sich allerdings nicht finden.

Tierheim Nürnberg postet emotionale Abschiedsworte - Instagram-Community trauert über Effes Tod

Das Nürnberger Tierheim hatte Kangal-Hirtenhund ebenfalls fest ins Herz geschlossen und richtete emotionale Abschiedsworte an den liebgewonnenen Vierbeiner: „Effe alter Bub, wir hoffen da, wo du jetzt bist, hast du keine Schmerzen mehr, einen tollen Platz zum Aufpassen und in der Sonne liegen, eine Hundefreundin und keine Katzen in der Nähe, weil die hattest du ja zum Fressen gern!“

Effe galt als Hund, der Menschen liebte, deren Aufmerksamkeit er genoss und gerne kuschelte. Durch einen Unfall war einer seiner Füße verkrüppelt, was ihn im Alltag jedoch nicht einschränkte. Mit anderen Hunden kam er je nach Sympathie gut aus, Pferde mochte er ebenfalls. Katzen konnte er hingegen überhaupt nicht leiden.

Der Beitrag des Tierheims zu Effes Tod wurde auf Instagram über 1.300 Mal geliked. Viele Nutzer reagieren in den insgesamt 91 Kommentaren mit einem traurigen, weinenden Emoji. „Mach‘s gut Effe“, schrieb eine Userin beispielsweise. Das Tierheim in Bayreuth drückte auch sein Beileid über den Verlust ihrer Kollegen aus: „Run free, Effe. Wir fühlen mit Euch.“ (jg)

