„Eisbär“ Eiki wartet seit Monaten im Tierheim auf neues Zuhause – Anspruchsvolle Anforderungen

Von: Katarina Amtmann

Hund Eiki sucht ein Zuhause. © Tierheim Nürnberg

Seit acht Monaten ist Hund Eiki im Nürnberger Tierheim und sucht eine neue Familie. Bisher kennt der Rüde nur Außenhaltung, im Haus hat er noch nie gelebt.

Nürnberg - „Eine stattlich hübsche Erscheinung ist unser Eisbär Eiki.“ Das schreibt das Tierheim Nürnberg über den Akita Inu Rüden. Für den Vierbeiner wird ein neues Zuhause gesucht.

Name Eiki Rasse Akita Inu Geschlecht männlich Alter 5 Jahre Kastriert Nein Im Tierheim seit 23.02.2022

Tierheim sucht Zuhause für Hund Eiki - Akita Inu Rüde kennt nur Außenhaltung

Eiki habe anspruchsvolle Anforderungen, „vermutlich wartet er deshalb schon über acht Monate“, so die Vermutung des Tierheims. Für das Tier suche man einen ganz besonderen Platz bei Rasseliebhabern. Eiki kenne nur die Außenhaltung, er „hat noch nie im Haus gelebt.“ Er möchte aber auch nicht alleine sein, „das tut er dann auch lautstark mit jaulen kund“, weshalb Familienanschluss wichtig ist.

Hund Eiki sucht neues Zuhause: Rüde hat anspruchsvolle Anforderungen - „Kein Anfängerhund“

Eiki fahre gut im Auto mit und kenne die Grundkommandos, erklärt das Tierheim. Er werde natürlich nicht in eine Zwingerhaltung oder ähnliches vermittelt. „Vielleicht wäre ein Zuhause etwas, in dem er selbst entscheiden kann, ob er Innen oder Außen ist“, so der Wunsch des Nürnberger Tierheims. Ein Bauernhof komme aber nicht in Frage, da Eiki einen starken Jagdtrieb habe und auch keine Katzen mag. Bei anderen Hunden entscheide stark die Sympathie, Kinder sollten schon im Teenageralter sein. „Eiki ist kein Anfängerhund“, verdeutlicht das Tierheim. „Wer hat den besonderen Platz für unseren stattlichen Eiki?“

Hund Eiki sucht ein Zuhause. © Tierheim Nürnberg

Hund Eiki sucht neues Zuhause - „So ein wunderschöner Kerl“

„So ein wunderschöner Kerl mit Ecken und Kanten, hat bestimmt einen tollen Charakter“, kommentiert jemand den Facebook-Post. „Viel Glück bei der Vermittlung“, ist ebenfalls zu lesen. Fast 100 Menschen haben den Post mittlerweile geteilt. (kam)

