„Tut mir in der Seele weh“: Sterbendes Hunde-Duo sucht dringend letztes Zuhause

Von: Katarina Amtmann

Keks und Koko suchen ein Zuhause. Beide Hunde sind krank. © Tierheim Nürnberg

Keks und Koko sind derzeit im Nürnberger Tierheim. Beide Hunde sind krank - und suchen einen gemeinsamen Platz für die noch bleibende Zeit.

Nürnberg - „Palliativplatz für Koko & Keks gesucht.“ Das schreibt das Tierheim Nürnberg auf Facebook zu einem Foto von zwei Hunden.

Keks: 15 Jahre alt, weiblich, braun

15 Jahre alt, weiblich, braun Koko: 12 Jahre alt, männlich, kastriert, weiß

Tierheim Nürnberg: Koko und Keks suchen „dringend gemeinsam Platz für die ihnen verbleibende Zeit“

Das Hundeduo sucht „dringend gemeinsam einen Platz für die ihnen verbleibende Zeit“, so das Tierheim weiter. Beide Hunde seien „total nett, lieb, verschmust, mögen Kinder, Katzen und auch fast alle anderen Hunde .“ Sie haben auch das alleine bleiben gelernt, „jetzt sollten sie aber nicht mehr allzu lang alleine bleiben müssen“, hoffen die Tierschützer.

Tierheim Nürnberg sucht Zuhause für Hundeduo: „Leider sind beide krank“

„Leider sind beide krank“, heißt es in dem Facebook-Post weiter. Keks habe eine Bauchspeicheldrüsenentzündung, die derzeit behandelt werde. Leider wurde bei einer Untersuchung zufällig festgestellt, dass sie auch noch einen Milztumor habe. Eine Operation sei aktuell nicht möglich. Keks sei leider auch inkontinent, bekomme dafür aber Tabletten und damit sei das Problem im Griff.

Koko habe Probleme mit dem Herzen und müsse deshalb drei verschiedene Herzmedikamente nehmen, ansonsten sei er aber fit, so das Tierheim. „Beide gehen noch gerne ihre Runden Gassi und wünschen sich nichts mehr, als ein letztes gemeinsames Zuhause, in dem sie so geliebt werden, wie sie sind.“

„Tut mir in der Seele weh“: Hundeschicksal bewegt die Menschen

„Oh, man das tut mir in der Seele weh, dass zwei so kleine Senioren im Tierheim landen mussten, die Zwei verstehen bestimmt die Welt nicht mehr. Hoffentlich findet sich jemand für die zwei Süßen“, schreibt eine Person in den Kommentaren. „Hoffentlich finden die beiden noch einen schönen Kuschelplatz auf ihre alten Tage“, kommentiert jemand. Der Facebook-Post wurde nach einem Tag schon über 500 Mal geteilt (kam)

