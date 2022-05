„Ordentlich Pfeffer im Hintern“: Katzen Lila und Lali suchen neues Zuhause in Nürnberg

Von: Tanja Kipke

Das Tierheim sucht ein neues Zuhause für die Katzenmädchen Lila und Lali. © Tierheim Nürnberg

Das Tierheim Nürnberg sucht ein neues Zuhause für die Katzenmädchen Lila und Lali. Lila leidet an einer Immunschwäche, dennoch wünscht sie sich eine neue Familie.

Nürnberg - „Ihr wollt etwas mehr Schwung in euren Alltag bringen?“: Mit dieser Frage beginnt das Tierheim Nürnberg einen Facebook-Post. Für Menschen, die mehr Schwung im Alltag wollen, seien die Katzenmädchen Lila und Lali genau das Richtige. In dem Beitrag stellen die Tierschützer die Katzen etwas genauer vor. Beide seien neun Monate alt und hätten „ordentlich Pfeffer im Hintern“.

Name: Lila und Lali Alter: Neun Monate Rasse: Europäisch Kurzhaar Haltung: Wohnungskatzen

Tierheim Nürnberg sucht neues Zuhause für Katzenmädchen Lila und Lali

Da die beiden so aktiv sind, brauchen sie in ihrem neuen Zuhause Platz und Beschäftigung. „Das feine Geschirr sollte man also vorsichtshalber sicher verräumen“, schreiben die Tierschützer. Die Katzen brauchen daher Menschen, die „Action genauso lieben wie sie“. Dann wäre es ein perfektes Match.

Tierheim Nürnberg: Katze Lila leidet an einer Immunschwäche

Laut Tierheim wünschen sich die beiden Katzen eine Wohnung mit vernetztem Balkon. Was Interessierte zudem beachten sollten, ist, dass Lila an einer Immunschwäche leidet. „Näheres erzählen die Pfleger dann gerne“, schreiben die Tierschützer. Es sei daher wichtig, dass keine anderen Katzen im Haushalt leben. Wenn Sie den beiden Katzen ein neues Zuhause geben wollen, können Sie den Bewerbungsbogen des Tierheims ausfüllen und einschicken oder das Tierheim direkt kontaktieren.

Zwei Kangal-Hunde suchen ebenfalls ein neues Zuhause

Nicht nur für die zwei Katzen sucht das Tierheim Nürnberg dringend nach einem glücklichen Zuhause. Auch zwei Kangal-Hunde stehen momentan zur Vermittlung bereit. Nach schlechter Haltung wünscht sich Kangal-Rüde Alfi eine neue Familie und auch der Hirtenhund Effe ist nach der Scheidung seiner Besitzer wieder im Tierheim und wartet auf ein neues Zuhause. „Er hätte ein neues Zuhause so verdient“, schreibt das Tierheim zu dem Hund, der Menschen liebt und auch gerne kuschelt. (tkip)

