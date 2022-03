Kotverschmiert, blutig und unterernährt: Tierheim rettet 45 Tiere aus katastrophaler Haltung

45 Tiere wurden aus katastrophaler Haltung im Landkreis Fürth gerettet. © Tierheim Nürnberg

Nach Jahren in katastrophaler Haltung wurden in Wilhermsdorf 45 Tiere von ihrem Leid befreit. Die Hühner und Kaninchen werden nun sorgsam aufgepäppelt.

Wilhermsdorf – Der Tierschutzverein Nürnberg, Fürth und Umgebung hat mithilfe der Polizei und des Veterinäramtes 15 Hühner und 30 Kaninchen aus „unwürdiger Haltung“ befreit. Nach Jahren der Tierquälerei konnte man mit vereinten Kräften dem grausigen Treiben in Wilhermsdorf (Landkreis Fürth) ein Ende bereiten. Erst vor wenigen Wochen hat das Tierheim Hersbruck 115 Katzen aus einer kleinen Wohnung befreit.

Tierrettung bei Nürnberg: 45 Tiere aus katastrophaler Haltung befreit

Gleich die ersten Untersuchungen zeigten auf, welche Qualen diese Tiere durchmachen mussten. Zum einen waren die Hühner und Kaninchen kotverschmiert, da sie in ihren eigenen Exkrementen hausen mussten. Zum anderen waren die Krallen viel zu lang und teilweise schon blutig ausgerissen. Außerdem seien sie unterernährt und bei den Hühnern sei das Gefieder in einem sehr schlechten Zustand.

„Das erste Mal in ihrem Leben dürfen sie jetzt artgerechtes Futter, artgerechte Haltung und vor allem Fürsorge und Zuwendung erleben und müssen nie mehr als Gebärmaschinen dienen“, schreibt das Tierheim auf Facebook.

Tierheim Nürnberg bittet um Spenden

Die Tiere „haben sich auf das bereitgestellte Futter gestürzt”, teilt das Tierheim auf Facebook mit. Nun werden die Hühner und Kaninchen tierärztlich versorgt und sobald die Untersuchungen abgeschlossen seien und die Tiere kastriert wurden, werde für sie ein neues Zuhause gesucht. Dort können sie endlich unter normalen Umständen leben. Da solche Aktionen immer mit einem großen finanziellen Aufwand verbunden sind, würde sich das Tierheim und der Tierschutzverein Nürnberg über Unterstützung freuen.

Spenden kann man per Paypal an info@tierheim.nürnberg.de oder per Überweisung (IBAN DE55 7605 0101 0001 1207 52). Eine Sachspende über die Amazon Wunschliste ist auch möglich.