„Sind entsetzt“: Mann hält Hunderte Schlangen, Spinnen und Skorpione in seinem Heim in Bayern

Von: Katarina Amtmann

Zwei Königspythons mussten sich eine Schublade teilen. © LGL

Spinnen wurden in Mini-Döschen gehalten, Schlangen in kleinen Schubladen. Das Veterinäramt ist nach einer Kontrolle im Nürnberger Land schockiert.

Nürnberg - Das Veterinäramt des Landratsamtes Nürnberger Land hat in der letzten Woche einen Mann kontrolliert. Dieser stand im Verdacht, Reptilien nicht artgerecht zu halten. Das Team fand über 140 Schlangen, hunderte Spinnen, Skorpione und Futtertiere wie Mäuse, Ratten und Insekten. Fast alle waren „erheblich vernachlässigt“, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Kontrolle im Nürnberger Land: Über 140 Schlangen, hunderte Spinnen und Skorpione gefunden

Das Veterinäramt hatte zuvor einen Hinweis der Stadt Nürnberg erhalten, dass ein Tierhalter aus dem Landkreis bei Abgabe artenschutzrelevanter Arten nicht die dafür erforderlichen Papiere ausgehändigt habe. Nach einer Recherche zeigte sich, dass der Mann im Internet Schlangen zum Verkauf anbot. Darunter waren auch Tiere, „die man nicht ohne Erlaubnis und Sachkunde halten darf, und beides hatte der Mann nicht, wie das Veterinäramt wusste.“ Gemeinsam mit der Polizei, zwei Expertinnen für exotische Tiere des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL), Mitarbeitenden der Gemeinde und der Reptilienauffangstation in München organisierte das Veterinäramt eine unangekündigte Kontrolle.

Im Wohnhaus des Mannes wurden vier Schlangen und hunderte Spinnen und Skorpione gefunden. Die Schlangen wurden dabei in zu kleinen Terrarien gehalten, die Spinnen teils in Döschen, ähnlich denen für Farbfilme. „Den eigentlichen Fund aber machte das Team in einem leerstehenden Haus, zu dem der Mann Zugang hatte: Hier wurden 137 Schlangen verschiedener Arten tierschutzwidrig gehalten, darunter Riesen- und Giftschlangen, die man nur halten darf, wenn man eine Erlaubnis hat und die entsprechenden Sachkundenachweise erbringt, außerdem über 200 Mäuse und Ratten, die offenbar mitunter lebend an die Schlangen verfüttert wurden, und eine Vogelspinne“, heißt es in der Pressemitteilung des Landratsamtes weiter.

Schlangen nicht artgerecht gehalten: Auch „Qualzüchtungen“ gefunden – Tier stirbt

Die Tiere waren nicht artgerecht untergebracht, viele waren in einem vernachlässigten Zustand. So wurden die Schlangen in sogenannten „Racks“ gehalten, also in Plastikschubladen für Regalsysteme, die viel zu klein waren. Beispielsweise teilten sich zwei Königspythons mit 1,40 und 1,00 Meter Länge eine Schublade. Diese war nur 40 Zentimeter breit, 80 tief und 12,5 hoch. Sie lagen auf mit Fäkalien verschmutzter und verschimmelter Einstreu und mussten ohne ausreichende Belüftung auskommen.

Die kleinere der beiden Schlangen zeigt das „Wobble Head Syndrome“, eine neurologische Erkrankung, die sich in unkoordinierten Zuckungen des Kopfes äußert. Andere gefundene Schlangen waren sogenannte „Qualzüchtungen“, also derart überzüchtet, „dass das schlichte Leben nur unter Leiden möglich ist.“ Laut Pressemitteilung wurden einer Schlange beispielsweise die Schuppen abgezüchtet. Eine weitere Schlange hatte Narben am ganzen Körper und war ab der Körpermitte gelähmt. Sie verstarb wenige Tage nach der Rettung.

In diesem Regalsystem, in den einzelnen Schubladen, wurden die Tiere gehalten. © LGL

Ratten in schmutzigen Käfigen gehalten – Tiere lebend an Schlangen verfüttert

Anderen Tieren erging es ebenfalls nicht besser, sie lebten in zu kleinen, schlecht belüfteten und schmutzigen Käfigen. Ein Rattenweibchen befand sich mit elf Jungtieren in einem Käfig (42 Zentimeter lang, 26 breit und 15 hoch), das Streu war komplett von Fäkalien durchfeuchtet.

„Der Mann gab an, die Tiere lebend an die Schlangen zu verfüttern, was verboten ist. Das Team fand aber auch eine Gefriertruhe mit etlichen toten Mäusen und Ratten. Das Töten von Tieren ist allerdings nur erlaubt, wenn man nachweisen kann, dass man genug Sachkunde besitzt, um dies so wenig qualvoll wie möglich zu tun. Diesen Sachkundenachweis konnte der Mann nicht erbringen“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

„Wir sind entsetzt“: Veterinäramt nach Horror-Fund im Nürnberger Land schockiert

„Wir sind entsetzt über diesen Fund. Tiere sind Schutzbefohlene. Als Amtstierärzt*innen setzen wir uns immer für das Tier im Sinne des Tierschutzgesetzes ein. Wir kämpfen jeden Tag dafür, das Recht der Tiere auf ein artgerechtes Leben ohne Schmerzen, Leiden oder Schäden durchzusetzen. Es ist schlimm, Tiere so leiden zu sehen“, wird das Veterinäramt des Landratsamts in der Mitteilung zitiert.

Die Tiere wurden an die Fachkräfte der Reptilienauffangstation in München gegeben, dort werden sie untersucht. Manche von ihnen machen jedoch einen so kranken Eindruck, dass sie wohl eingeschläfert werden müssen, so die Befürchtung. Die anderen Tiere sollen dort gesund gepflegt werden. „Welche Strafe den Mann erwartet, der den Vorschriften des Tierschutzgesetzes grob zuwidergehandelt und den Geschöpfen in seiner Obhut erhebliche Leiden zugefügt hat, ist noch unklar. Der Fall liegt inzwischen bei der Kriminalpolizei Nürnberg“, heißt es abschließend. (kam)

