Söder-Tochter in Nürnberg: Gloria-Sophie Burkandt postet Bilder mit ihrer Mutter

Von: Adriano D'Adamo

Die Tochter von Markus Söder verbrachte das Osterwochenende in Nürnberg. Gloria-Sophie Burkandt postete Bilder von sich und ihrer Mutter auf Instagram bei ihrem Durchgang durch die Innenstadt.

Nürnberg – Gloria-Sophie Burkandt, die Tochter von CSU-Chef Markus Söder, teilte Ostermontag (10. April) auf Instagram einen Einblick in ihr Privatleben. Sie postete Bilder von sich und ihrer Mutter Ulrike Burkandt, Söders Ex-Freundin. Die zwei Frauen waren in Nürnberg, der Heimatstadt von Gloria-Sophie Burkandt, unterwegs, wie das Model auf der Social-Media-Plattform schrieb.

Gloria-Sophie Burkandt und ihre Mutter waren an Ostern in Nürnberg unterwegs. © Gloria-Sophie Burkandt/Instagram

Söder-Tochter am Schönen Brunnen: Osterwochenende mit Mutter in Nürnberg

Auf den geposteten Bildern zeigt Gloria-Sophie Burkandt neben einem Bild von sich und ihrer Mutter auch die leere Nürnberger Innenstadt. In die Bildunterschrift schrieb sie „Osterwochenende mit Mama in meiner Heimatstadt“ (im Original „Easter weekend with mom in my hometown“).

Ihr Rundgang führte sie am Nürnberger Rathaus, der Lorenzkirche und dem Schönen Brunnen vorbei. Burkandt postete ein Bild vom goldenen Ring im Zaun des Schönen Brunnen, der eine beliebte Nürnberger Sehenswürdigkeit ist. Weil sie die Kommentarfunktion ihrer Beiträge abgeschaltet hat, ist nicht ersichtlich, was die Instagram-Nutzer über ihr Osterwochenende mit ihrer Mutter denken. Erst vor Kurzem berichtete Burkandt von ihrer Magersucht und wie ihre Eltern damit umgegangen sind. Ebenfalls möchte sie unabhängig sein und finanziert sich selbst ihr Studium ohne die Hilfe ihres Vaters.

